Религия
Газета.RuСхиигумен Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь
Схиигумен Сергий (Николай Романов) в видеообращении, опубликованном на Youtube, заявил, что не покинет основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения сана.
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Схиигумен Сергий (Николай Романов) в видеообращении, опубликованном на Youtube, заявил, что не покинет основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения сана.Газета.Ru11:08
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Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Как сообщила в ходе совещания в администрации региона главный санитарный врач Смоленской области Лариса Сидоренкова, на сегодняшний день в субъекте РФ выполняются условия Роспотребнадзора, позволяющие перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер.
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