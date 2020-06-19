Религия

КоммерсантъКоммерсантъСхиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
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Схиигумен Сергий, назвавший пандемию мифом и попавший под суд на Урале, предложил патриарху сложить полномочия

Интерфакс Религия10:13

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла уйти в отставку. Видео монаха, захватившего монастырь

URA.Ru08:55

Экс-духовник Поклонской удерживает женский монастырь на Урале и требует ухода патриарха Кирилла

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Захвативший монастырь на Урале схиигумен выдвинул патриарху Кириллу ультиматум

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Lenta.ru08:11

Схиигумен Сергий выступил с новыми заявлениями

Ридус07:59

«Патриарху Кириллу надо сложить полномочия»: скандальный схиигумен Сергий записал новое обращение

Екатеринбург Онлайн07:37
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Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 10:38
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Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

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Кино

Умер сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса актер Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», умер в возрасте 88 лет, сообщает Би-би-си.
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«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей

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Врач рассказала, как определить рак по запаху

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Общество

Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа

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РИАМО 04:59
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Здоровье

Министр Дмитрий Попов встретился с медиками Диагностического центра

Как прошла встреча министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова с медиками регионального Диагностического центра.С оглаской Медики краевого диагностического центра, которые трудились в мае за пределами «красной зоны», остались недовольны уровнем заработной платы.
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Космос

SpaceX построит плавучий космодром

SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле.
Ореанда-Новости 17 июня в 08:32
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Происшествия

В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
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Общество

Собянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru 16:27
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Здоровье

Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru 21:17
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Космос

FT: Великобритания может создать систему спутниковой навигации на платформе OneWeb

Власти Великобритании рассматривают возможность создания собственной системы спутниковой навигации, используя британскую компанию-стартап OneWeb в качестве платформы для новой технологии.
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Общество

В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр

Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года.
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В сети появился новый трейлер второго сезона «Рокового патруля»

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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
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Ивлеева рассказала, как её пытались «разнести» на известном шоу

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Электромобили в России могут быть выгоднее бензиновых машин

Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
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Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал обещанную на большой пресс-конференции в декабре прошлого года статью о Второй мировой войне.
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Какие ограничения в Калининградской области отменяются с 20 июня

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В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан

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Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении

Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
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В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили

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Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

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