Религия
КоммерсантъСхиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
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Захвативший монастырь на Урале схиигумен выдвинул патриарху Кириллу ультиматум
Московский Комсомолец10:12
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Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Игры
Консольный релиз Insurgency: Sandstorm отложили из-за ситуации в мире
В специальном сообщении Focus Home и студия New World сослались на глобальную ситуацию в мире, которая повлияла на процесс работы над портом.
Игромания.ру 12:40
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Общество
Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Здоровье
Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос 13:50
Общество
Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно
Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна 14:41
Политика
В России появились орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В России появились новые награды - Орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Вести.Ru 08:15
Единоборства
Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings 15:32
Общество
Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 14:07
Происшествия
В пермском банном комплексе погибла шестилетняя девочка
В Перми произошел трагический инцидент — в банном комплексе погибла шестилетняя девочка.
Вести.Ru 15:42
Футбол
Ерёменко рассказал, что его возмутило в матче «Сочи» — «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко рассказал, какой эпизод матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» его сильно возмутил.
RT на русском 16:47
Футбол
Генич: не понимаю претензий к «Сочи». «Ростов» вышел на матч РПЛ, какое уж тут сочувствие?
Комментатор Константин Генич прокомментировал победу "Сочи" в матче с "Ростовом" со счётом 10:1.
Чемпионат 16:26
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Общество
В руинах польского замка найден клад времен Второй мировой войны
Клад серебряных изделий в развалинах замка в городе Новы-Сонч нашли представители историко-исследовательской ассоциации, 15 июня сообщает издание miastons.pl.
ИА Красная Весна 01:45
Шоу-бизнес
Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела
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Космос
Эксперт прокомментировал предстоящее кольцевое затмение
Главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв прокомментировал предстоящее кольцевое затмение.
RT на русском 13:30
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Гаджеты
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004
Компания Microsoft принудительно установит майскую операционную систему Windows 10 версии 2004. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 22:00
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Геологи из Франции и Австралии провели анализ состава пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там формируется "эмбриональный континент".
Радио Sputnik 12:05
Политика
Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, в каком случае Польша может создать ситуацию, угрожающую России.
RT на русском 15:09
Политика
Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию РФ
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Моссовет вчера в 03:16
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Экономика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 17 июня в 11:43
Политика
Евросоюз продлил на год «крымские» санкции против России
Евросоюз продлил санкции против России, которые были введены после присоединения Крыма, на один год.
Forbes вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина договариваются об алиментах
Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина встретились в Никулинском районном суде, чтобы обсудить имущественные условия развода певицы и хоккеиста.
ИА InterMedia 04:15
Шоу-бизнес
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета 05:15