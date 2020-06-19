Религия

КоммерсантъКоммерсантъСхиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
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Схиигумен Сергий, назвавший пандемию мифом и попавший под суд на Урале, предложил патриарху сложить полномочия

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