Религия
REGNUMСхиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия
Екатеринбург, 19 июня 2020, 16:45 — REGNUM Патриарху Кириллу следует сложить свои полномочия, заявил схиигумен Сергий (Романов) в видеообращении на YouTube.
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Захвативший монастырь на Урале схиигумен выдвинул патриарху Кириллу ультиматум
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