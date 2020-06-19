Религия

REGNUMREGNUMСхиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия

Екатеринбург, 19 июня 2020, 16:45 — REGNUM Патриарху Кириллу следует сложить свои полномочия, заявил схиигумен Сергий (Романов) в видеообращении на YouTube.
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