Религия

REGNUMREGNUMСхиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия

Екатеринбург, 19 июня 2020, 16:45 — REGNUM Патриарху Кириллу следует сложить свои полномочия, заявил схиигумен Сергий (Романов) в видеообращении на YouTube.
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Сектоведы прокомментировали конфликт со схиигуменом Сергием Романовым

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Схиигумен Сергий призвал свергнуть и наказать патриарха Кирилла

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«Патриарху Кириллу надо сложить полномочия»: скандальный схиигумен Сергий записал новое обращение

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Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
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Общество

В Воронежской области продлён режим безопасного поведения

Воронеж, 19 июня 2020, 17:17 — REGNUM Режим безопасного поведения в Воронежской области продлён до 28 июня включительно, изменения в указ «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности» внёс 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.
REGNUM 10:17
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62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro 06:16
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В США умер сын правителя СССР Никиты Хрущева

В США на 85-м году жизни умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева доктор технических наук, профессор, герой Социалистического Труда публицист Сергей Хрущев.
Ридус 02:05
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Энергетика

Нефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
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Политика

Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
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Общество

В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию

Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
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Происшествия

В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию

ТАСС 01:52
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
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Гаджеты

Motorola представила в России новый смартфон Moto G8

Компания Motorola объявила о старте продаж в России нового смартфона Motorola Moto G8.
Деловое.ТВ 08:55
Транспорт

В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском

1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения.
РБК 12:18
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
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Футбол

Матч между «Сочи» и «Ростовом» состоится

Матч между футбольными клубами «Сочи» и «Ростов» пройдет в пятницу, 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе кубанской команды.
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Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Известия вчера в 18:08
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Политика

Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
РИА Новости 09:44
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Финансы

Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%

Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 08:12
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Общество

В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
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Агата Муцениеце запретила фанатам Павла Прилучного упоминать свое имя

Агата Муцениеце запретила подписчикам фан-аккаунте экс-супруга Павла Прилучного упоминать в публикациях свое имя.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
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Экономика

ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Эхо Москвы 12:02
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Армия и оружие

Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии

Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
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Армия и оружие

Новые минометы Украины оказались негодны для стрельбы

Сообщается, что, кроме прочего, 120-ти миллиметровые минометы не имели таблиц стрельбы и именно поэтому вся партия «Барсов» была отправлена на базу хранения.
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Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса

Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
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Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию

Ранее, 18 июня, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) вынесла заключение относительно поправок в Конституцию, которые касаются отношений России с Европейским судом по правам человека.
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Домогаров заявил о неуважении к зрителям и нежелании выходить на сцену

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Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить

История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
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Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости 17 июня в 20:19
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