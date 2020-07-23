Религия
ИнтерфаксСхимонах Сергий не планирует покидать Среднеуральский монастырь
В пресс-службе Екатеринбургской епархии заявили, что "схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь", в то время как законной настоятельницей является игуменья Варвара (Крыгина). В епархии не сомневаются в возвращении Среднеуральского монастыря "в лоно церкви".
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Бывший схиигумен Сергий рассказал, кому принадлежит земля Среднеуральского монастыря
Екатеринбург в эфире05:35
Иеромонах Лонгин объяснил, что грозит отцу Сергию, которого лишили сана
Екатеринбург Онлайнвчера в 23:08
В РПЦ утверждают, что сторонники лишенного сана схиигумена Сергия его покидают
Эхо Москвы23 июля в 13:35
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Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
Армия и оружие
В порт Одессы вошли пять кораблей НАТО
Пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2, участвующие в морских учениях Sea breeze 2020, вошли в порт Одессы.
Известия 11:44
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Общество
В Португалии изобрели инновационную маску против коронавируса
Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне сообщили об изобретении маски, которая не только защищает от коронавирусной инфекции, но и нейтрализует вредоносный вирус, попавший на ее поверхность, сообщает испанское издание La Razon.
РБК 11:19
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Новые автомобили вчера в 04:09
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM 10:04
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
Американские ученые рассказали, сколько должен длиться идеальный секс
Оптимальный секс длится 7-13 минут. Более 10 минут секса – это долгий половой акт.
Evo-rus.com 11:47
Футбол
«Динамо» сыграет в Лиге Европы после победы «Зенита» в Кубке России
Победа "Зенита" дала право выступить в Лиге Европы занявшему шестое место по итогам чемпионата России "Динамо".
Российская газета 12:20
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
В Курской области при крушении погиб пилот легкомоторного самолета
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, погиб пилот.
ТАСС 12:23
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Единоборства
Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Политика
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
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Авто
Mitsubishi представил обновленную версию Mirage и Outlander
Первым из пересмотренных автомобилей, которые появятся на рынке страны, будет обновленный кроссовер Outlander в плагин-гибридной версии PHEV - случится это должно в четвертом квартале 2020 года.
CarsWeek.ru 23 июля в 09:09
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов".
ТАСС Спорт 13:03
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Таджикистан просит Россию возобновить авиасообщение
Таджикистан официально уведомил российскую сторону о решении правительства страны восстановить авиасообщение с Россией.
Газета.Ru 11:41
Происшествия
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Происшествия
В Татарстане еще 3 человека умерли от коронавируса
В Татарстане подтвердили 3 новых случая смерти от коронавируса: 74-летний, 72-летний мужчины и 44-летняя женщина.
Вести Татарстан 13:21
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Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou
В рамках автосалона в Чэнду (Китай) компания Great Wall Motor представила преемника своего легендарного GW Hover / Haval H5 — новый кроссовер Haval DaGou, название которого переводится с китайского как «Большая Собака».
Тарантас Ньюс 03:43
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Тропический шторм «Ханна» у берегов США усилился до урагана
Тропический шторм "Ханна", который сформировался в Мексиканском заливе, усилился до урагана.
РЕН ТВ 08:51