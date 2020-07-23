Религия

ИнтерфаксИнтерфаксСхимонах Сергий не планирует покидать Среднеуральский монастырь

В пресс-службе Екатеринбургской епархии заявили, что "схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь", в то время как законной настоятельницей является игуменья Варвара (Крыгина). В епархии не сомневаются в возвращении Среднеуральского монастыря "в лоно церкви".
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