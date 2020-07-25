Религия
ИнтерфаксСхимонах Сергий не планирует покидать Среднеуральский монастырь
В пресс-службе Екатеринбургской епархии заявили, что "схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь", в то время как законной настоятельницей является игуменья Варвара (Крыгина). В епархии не сомневаются в возвращении Среднеуральского монастыря "в лоно церкви".
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Бывший схиигумен Сергий рассказал, кому принадлежит земля Среднеуральского монастыря
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Известный польский политолог Павел Семмлер дал интервью порталу Onet, в котором рассказал о трех самых важных внешнеполитических угрозах для России.
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Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
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Армия и оружие
Эксперт Конаныхин заявил о причастности «Кольчуги» к крушению MH17
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Вечерний курьер 03:54
Общество
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Интерфакс 06:51
Общество
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Комсомольская правда 00:13
Экономика
Компании смогут возместить расходы на маски и перчатки для сотрудников
Организации, потратившиеся на закупку средств индивидуальной защиты от COVID-19 для своих сотрудников, смогут компенсировать расходы за счет страховых взносов в Фонд социального страхования.
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
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Интернет-тролли из России, Ирана и Китая пытаются влиять на американские выборы и мнение избирателей, заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина 24 июля в опубликованном пресс-службой ведомства документе.
ИА Красная Весна вчера в 15:51
Общество
Суд отказался расследовать причастность РФ к отравлению в Эймсбери
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Экономика
Какие выплаты, пособия и льготы ждут россиян летом и осенью
Льготы для всех россиян 1 июня вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам взыскивать с граждан поступающие пособия в счет долгов.
URA.Ru 09:57
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
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Газета.Ru 05:22
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Главный тренер «Сассуоло» похвалил Гаттузо перед завтрашним матчем
Тренер Сассуоло похвалил экс-игрока «Милана» за «оживление» «Наполи» перед их завтрашним матвем.
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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Если на 1 сентября будут хорошие погодные условия, снизится количество заражений, то не исключено, что школы смогут провести День знаний на открытом воздухе, как раньше – возле школы.
Туапсинские вести 08:00
Политика
Эрдоган встретился с главой ПНС Ливии в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, сообщила администрация турецкого лидера.
РИА Новости 11:39
Политика
Митрополит Иларион посетовал, что не может посетить могилу деда
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетовал, что из-за запрета ему въезда на Украину он не может посетить могилу своего деда.
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Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
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В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»
В Хабаровске полиция пришла в отель, где остановились координаторы «Открытой России». Об этом 25 июля сообщает «МБХ-медиа».
Телеканал RTVI вчера в 20:56
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При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
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«Рубин» отказался продавать Кварацхелию в «Спартак»
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Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
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