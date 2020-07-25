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Общественная служба новостей

Схимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь

Схимонах Сергий отказался покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения церковным судом сана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя клирика Всеволода Могучева. Ранее стало известно, что Сергий неоднократно пытался встать во главе православного монастыря.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Представитель схимонаха Сергия: РПЦ не владеет Среднеуральским монастырем

РИА Новости08:50
Znak.com

Бывший схиигумен Сергий заявил, что Среднеуральский монастырь не принадлежит РПЦ

Znak.com03:01
Екатеринбург Онлайн

Иеромонах Лонгин объяснил, что грозит отцу Сергию, которого лишили сана

Екатеринбург Онлайн23:08
КП - Екатеринбург

«Патриархия не дала ни копейки»: опальный отец Сергий рассказал, кому принадлежит земля в Среднеуральском женском монастыре

КП - Екатеринбург02:28
66.ru

«В случае попытки захвата объявим боевую тревогу»: отец Сергий объяснил, почему не уйдет из монастыря

66.ru01:48
Уральский меридиан

При захвате Среднеуральского монастыря отец Сергий объявит боевую тревогу

Уральский меридиан00:01
ТагилСити.ру

Схимонах Сергий заявил об объявлении боевой тревоги в случае захвата монастыря

ТагилСити.ру02:46
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Экс-рефери Хусаинов: Если принимаешь решения по правилам, «Зенит» судить не будешь

«Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь», — сказал арбитр, вспомнив матч петербуржцев двухлетней давности: судья дал желтую карточку Доменико Кришито по справедливости, а его раскритиковали и больше не ставили на игры «Зенита».
Нева Спортвчера в 15:13
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Где выявили 39 больных коронавирусом в Самарской области за сутки

9 новых пациентов выявлены из числа тех, кто контактировал с заболевшими ранее, 25 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 5 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Терра06:36
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс06:51
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам".
Piter.tv23 июля в 01:53
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Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека

В немецком городе Везель (земля Северная Рейн-Вестфалия) при падении легкомоторного самолета на жилой дом погибли три человека: два пассажира воздушного судна и женщина, проживавшая с двухлетним ребенком, сообщает RP Online.
МИР 2414:49
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
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