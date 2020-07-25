Схимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь

Схимонах Сергий отказался покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения церковным судом сана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя клирика Всеволода Могучева. Ранее стало известно, что Сергий неоднократно пытался встать во главе православного монастыря.