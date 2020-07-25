Религия
Журналистская правдаСхимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский женский монастырь
Схимонах Сергий (Николай Романов) не намерен покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения его церковным судом сана.
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Иеромонах Лонгин объяснил, что грозит отцу Сергию, которого лишили сана
Екатеринбург Онлайнвчера в 23:08
Бывший схиигумен Сергий рассказал, кому принадлежит земля Среднеуральского монастыря
Екатеринбург в эфире05:35
Схиигумен Сергий объяснил, почему не захватят его монастырь: «Объявим боевую тревогу»
Московский Комсомолец06:20
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Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Вестник 23 июля в 12:20
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
Политика
Министр здравоохранения Хакасии подал заявление об отставке
Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе республиканского правительства.
ТАСС 01:52
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Здоровье
В телах умерших от коронавируса найдены странные повреждения
Серия вскрытий погибших от коронавируса показала, что гибель пациентов спровоцировала вовсе не воспаление сердечной мышцы.
Уфимские Заметки 22 июля в 13:30
Общество
Суд отказался расследовать причастность РФ к отравлению в Эймсбери
Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование не будет затрагивать причастность России к причинам смерти британки Дон Стерджес из-за отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери.
News.ru 09:40
Здоровье
Вакцинацию людей из группы риска от COVID-19 могут начать в августе
Уже в августе может начаться вакцинация от коронавируса россиян из группы риска.
Псковское агентство информации 03:21
Происшествия
В Москве произошла драка между выходцами из Азербайджана и Армении
В Москве ночью произошла массовая драка между выходцами из Азербайджана и Армении.
Профиль вчера в 07:28
Политика
Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески
Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
РИА Новости 08:24
Шоу-бизнес
Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым
Певица Наташа Королева назвала трагедией аварию с актером Михаилом Ефремовым, в результате которой погиб человек.
РИА Новости 10:07
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Единоборства
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 23 июля в 03:47
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В пятницу, 24 июля, в сети появился новый трейлер киноленты "Билл и Тед". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Orion Pictures.
Piter.tv вчера в 07:43
Происшествия
На Кубани подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом
92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 25 июля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:43
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Как стало известно, в работе сервисов Garmin наблюдался масштабный сбой, который компания сначала пыталась устранить собственными силами.
Astera вчера в 13:14
Общество
Голикова назвала страны, куда россияне смогут полететь с 1 августа
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 06:44
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 вчера в 03:57
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%.
Astera 08:12
Религия
Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в соборе Святой Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз.
Газета.Ru вчера в 06:40
Культура
Музыкант Скрипка рассказал, как поставил крест на Крыме после шутки Боярского
Скрипка вспомнил, как в одной из российских программ, которую показывали, предположительно, в 2000-х, певец и актер Михаил Боярский неожиданно в шутку поднял вопрос о Крыме.
ФАН 07:40
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Общество
Разработана многоразовая маска, нейтрализующая коронавирус
В Португалии разработана первая маска, нейтрализующая коронавирус, сообщает газета La Razon.
Вести.Ru 08:45