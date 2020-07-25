Схимонах Сергий (Николай Романов) не намерен покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения его церковным судом сана.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Политика Министр здравоохранения Хакасии подал заявление об отставке Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе республиканского правительства. 1

Происшествия В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову "По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении. 6

Религия Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса». 981

Общество Суд отказался расследовать причастность РФ к отравлению в Эймсбери Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование не будет затрагивать причастность России к причинам смерти британки Дон Стерджес из-за отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери. 2

Политика Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info. 256

Шоу-бизнес Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым Певица Наташа Королева назвала трагедией аварию с актером Михаилом Ефремовым, в результате которой погиб человек.

Единоборства Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова «Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.

Происшествия На Кубани подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом 92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 25 июля в региональном оперштабе. 478

Общество Голикова назвала страны, куда россияне смогут полететь с 1 августа Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 230

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 39

Гаджеты Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%. 34

Культура Музыкант Скрипка рассказал, как поставил крест на Крыме после шутки Боярского Скрипка вспомнил, как в одной из российских программ, которую показывали, предположительно, в 2000-х, певец и актер Михаил Боярский неожиданно в шутку поднял вопрос о Крыме.