Религия
Газета.RuСхимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Опальный схимонах Сергий (Николай Романов) ответил на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с обвинениями в свой адрес. Ответ экс-священника, зачитанный его последователем Всеволодом Могучевым, опубликован на Youtube.
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«Посмотрите на себя со стороны»: скандальный отец Сергий ответил на открытое письмо митрополита
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