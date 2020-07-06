Опальный схимонах Сергий (Николай Романов) ответил на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с обвинениями в свой адрес. Ответ экс-священника, зачитанный его последователем Всеволодом Могучевым, опубликован на Youtube.

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

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