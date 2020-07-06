Религия

Газета.RuГазета.RuСхимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Опальный схимонах Сергий (Николай Романов) ответил на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с обвинениями в свой адрес. Ответ экс-священника, зачитанный его последователем Всеволодом Могучевым, опубликован на Youtube.
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В РПЦ прокомментировали ответ схиигумена Сергия на открытое письмо митрополита Кирилла

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Раскрыта смертельная опасность для зараженных коронавирусом

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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

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В Сахалинской области число зараженных ковидом превысило 1000

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