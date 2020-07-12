Политика
REGNUMСхимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
Москва, 12 июля 2020, 22:49 — REGNUM Бывший схиигумен, ныне схимонах Сергий (Николай Романов) в новом видеоролике потребовал от президента РФ Владимира Путина сложить полномочия и передать их ему. Видеоролик размещен на Youtube-канале «Всеволод Могучев».
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Федеральная служба безопасности сегодня предъявит официальные обвинения журналисту Ивану Сафронову
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Режиссер Александр Сокуров поделился мнением о президенте России Владимире Путине, рассказав, насколько тот осведомлен о ситуации в стране, включая воровство среди олигархов.
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Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
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Газета.Ru 15:57
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Власти ДНР назвали битву под Иловайском главной военной победой
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News.ru 09:32
Армия и оружие
Назван способный в одиночку сдержать флот НАТО корабль России
Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО, пишет РИА Новости.
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Президент Турции назвал превращение собора Софии в мечеть волей народа
Президент Турции Тайип Эрдоган официально заявил, что другие государства не могут повлиять на решение Анкары о превращении собора Святой Софии в мечеть.
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«ПСЖ» провел первый матч с марта, разгромив «Гавр» со счетом 9:0
«ПСЖ» в товарищеском матче разгромил «Гавр» (9:0). По два гола забили форварды Мауро Икарди, Неймар, а также хавбек Пабло Сарабия, по одному забитому голу у Килиана Мбаппе, Идрисса Гуйе и Арно Муинга.
Metaratings 16:26
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Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
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Лидер Сербии Вучич заявил о возобновлении переговоров с Косово
Диалог Сербии и Косово при посредничестве Евросоюза восстановлен после 20-месячного перерыва, заявил президент Сербии Александр Вучич 12 июля в своем Instagram.
ИА Красная Весна 16:36
Армия и оружие
Герой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России и Заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии в 2008 году.
Известия 17:29
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Армия и оружие
Российские военные отбили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
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Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
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Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
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Малышева показала своего американского внука
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Людям с высоким уровнем холестерина в крови следует, прежде всего, исключить из своего рациона сахар, а не продукты, содержащие в составе насыщенные жиры.
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СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
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Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ
Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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«Краснодар» обыграл «Урал» в 28-м туре РПЛ
В матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» одержал победу над «Уралом».
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