Политика

REGNUMREGNUMСхимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

Екатеринбург, 12 июля 2020, 22:49 — REGNUM Бывший схиигумен, ныне схимонах Сергий (Николай Романов) в новом видеоролике потребовал от президента РФ Владимира Путина сложить полномочия и передать их ему. Видеоролик размещен на Youtube-канале «Всеволод Могучев».
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