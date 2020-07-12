Политика
REGNUMСхимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
Екатеринбург, 12 июля 2020, 22:49 — REGNUM Бывший схиигумен, ныне схимонах Сергий (Николай Романов) в новом видеоролике потребовал от президента РФ Владимира Путина сложить полномочия и передать их ему. Видеоролик размещен на Youtube-канале «Всеволод Могучев».
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Скандальный монах Сергий предложил Путину передать ему все полномочия
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