Политика
REGNUMСхимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
Москва, 12 июля 2020, 22:49 — REGNUM Бывший схиигумен, ныне схимонах Сергий (Николай Романов) в новом видеоролике потребовал от президента РФ Владимира Путина сложить полномочия и передать их ему. Видеоролик размещен на Youtube-канале «Всеволод Могучев».
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Коммерсантъ 00:17
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Интерфакс 16:08
Общество
Три топ-менеджера Ubisoft уволились после обвинений в харассменте
Три высокопоставленных руководителя французского разработчика видеоигр Ubisoft ушли в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах и создании токсичной атмосферы.
Телеканал RTVI 09:44
Шоу-бизнес
Гуф попарился в сауне с девушкой
Пока бывшая жена Гуфа Айза Анохина и Олег Майами друг-друга пиарят, музыкант наслаждается жизнью.
Paparazzi.ru 07:20
Экономика
Динозавры девелопмента: конец эпохи гигантских ТЦ
Эпоха крупных торговых центров в Северной столице окончательно завершилась с отказом Ingka Centres от проекта строительства ТРЦ "МЕГА Новоселье" площадью 140 тыс. м2.
DP.RU 10 июля в 00:36
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Происшествия
В Брянске пострадавший в ДТП на Ульянова мужчина нарушил ПДД
Сегодня в Бежицком районе областного центра случилось ДТП. Об этом сообщает издание «Брянск Today».
Труд (Клинцовский район) 15:23
Общество
На 30% возросла заразность коронавируса SARS-CoV-2
Профессор Габриэль Леунг (Gabriel Leung), декан медицинской школы Университета Гонконга, заявил в беседе с изданием South China Morning Post, что новый штамм коронавируса заразнее предыдущего на 30% из-за мутации ДНК.
Live24 02:40
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:36
Религия
Турция намерена проводить мусульманские молитвы в соборе Святой Софии
Турецкое руководство планирует провести в соборе Святой Софии мусульманские молитвы с использованием специального освещения для сокрытия христианских мозаик на стенах храма.
NewInform 06:18
Авто
Lamborghini представил самый мощный гибридный родстер
Итальянский бренд Lamborghini официально презентовал открытую версию своего гибридного суперкара Sian.
Somanyhorses 09 июля в 08:19
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Футбол
Голкипер «Зенита» Лунев повредил прямую мышцу правого бедра
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев получил повреждение прямой мышцы правого бедра, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
РИА Новости 15:50
Общество
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах
Picsnews.net вчера в 11:22
Авто
Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины
Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.
iXBT.com 10 июля в 14:44
Кино
Вышел трейлер фильма Невского с участием дочери Ван Дамма
Продюсером проекта является Александр Невский. Именно он привлек к участию в фильме французскую актрису Бьянку Бри.
Discover24 вчера в 05:19
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Происшествия
Американский десантный корабль загорелся на базе ВМС в Сан-Диего
На универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, пострадали не менее 11 моряков.
Известия 16:15
Здоровье
В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru 14:46
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 13:14
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»
В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать.
Evo-rus.com вчера в 07:36
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве в лесу в Ленобласти
В лесу Лужского района Ленинградской области произошел взрыв, при котором пострадал мужчина.
Газета.Ru 15:31
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Ирина Хонда, вдова актера Виктора Проскурина, покидает квартиру в Москве и переезжает в Санкт-Петербург.
НТВ 08:54