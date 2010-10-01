Представители разных стран, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из самолетов из-за условий карантина. Напомним, храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли 25 марта из-за распространения коронавируса. Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля, в Великую Субботу.

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