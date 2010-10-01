Религия
Красный СеверСхождение Благодатного огня пройдет без паломников
Представители разных стран, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из самолетов из-за условий карантина. Напомним, храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли 25 марта из-за распространения коронавируса. Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля, в Великую Субботу.
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Десять человек вместо 30 тысяч. Каким будет схождение Благодатного огня в 2020 году
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:26, Ашберн
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