Соответственно, россияне, как и жители других стран, не смогут отправиться в Иерусалим в храм Воскресения Христова, чтобы посмотреть схождение «Благодатного огня».

с чего всё началось

Наряду с жителями многих других стран, россияне не смогут в этом году отправиться в Иерусалим и посмотреть на схождение Благодатного огня в храме Воскресения Христова.

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