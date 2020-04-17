Религия
OAnewsРоссияне увидят схождение Благодатного огня
Наряду с жителями многих других стран, россияне не смогут в этом году отправиться в Иерусалим и посмотреть на схождение Благодатного огня в храме Воскресения Христова.
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Соответственно, россияне, как и жители других стран, не смогут отправиться в Иерусалим в храм Воскресения Христова, чтобы посмотреть схождение «Благодатного огня».Live24вчера в 12:46
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Каждый сможет увидеть схождение Благодатного огня. Найден способ обмануть COVID-19
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
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