Основной причиной конфликта между состоятельными странами Евросоюза на саммите, начавшемся 17 июля в Брюсселе, официально считается отказ "скаредной четверки" – Нидерландов, Австрии, Дании и Швеции – поддержать выдвинутый Еврокомиссией план распределения 750 миллиардов евро фонда восстановления экономик после коронавирусного кризиса.

Схватка на саммите Евросоюза: делили не столько деньги, сколько власть

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