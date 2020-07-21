Политика
BaltNews.eeСхватка на саммите Евросоюза: делили не столько деньги, сколько власть
Основной причиной конфликта между состоятельными странами Евросоюза на саммите, начавшемся 17 июля в Брюсселе, официально считается отказ "скаредной четверки" – Нидерландов, Австрии, Дании и Швеции – поддержать выдвинутый Еврокомиссией план распределения 750 миллиардов евро фонда восстановления экономик после коронавирусного кризиса.
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Экономика
ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу
Группа ЧТПЗ (флагманские активы "Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и "Загорский трубный завод" договорились создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами и сопутствующей продукцией, сообщила глава пресс-службы ЧТПЗ Татьяна Черепанова.
Интерфакс 08:24
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке открыл стрельбу
Мужчина, захвативший в заложники пассажиров автобуса, совершил два выстрела в сторону правоохранителей.
Свободная Пресса 07:10
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada
"АвтоВАЗ" начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada, цены начинаются от 726 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:37
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II не пригласила на свою свадьбу принцев Гарри и Уильяма с женами
Внучка Елизаветы II не пригласила на свою свадьбу принцев Гарри и Уильяма с женами Именно по этой причине и не пригласили принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Вокруг ТВ 04:27
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Политика
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
РИА Новости 08:22
Авто
Электрокары Ora R1 нарастят мощность, а также запас хода
Длина электрокара составляет 3,495 м. А вот колёсная база составляет 2,475 м. Ora R1 оснастят АКБ на 37 кВт/ч.
Car.ru 08:40
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
Футбол
Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину
Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
Российская газета 06:59
Общество
Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ
Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Шоу-бизнес
Тарханова опровергла слухи о пятой беременности
WomanHit.ru 08:47
Здоровье
Правительство разрешило некоторым россиянам с ВИЧ усыновлять детей
В 2019 году в силу вступил закон, согласно которому россияне с ВИч и вирусом гепатита С могут усыновлять проживающих с ними детей.
Mockva.ru 09:52
Футбол
РПЛ хочет отменить возможность увольнения Прядкина по решению клубов
Как утверждает «PБ-Спорт», в частности, из документа планируют убрать пункт о возможности смены президента РПЛ (в данном случае Сергея Прядкина) по решению клубов.
ProstoProSport 09:47
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о пересмотре норм удаленной работы и возможности совмещать офисную и дистанционную занятость.
РИА Новости 10:00
Футбол
Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей
РИА Новости 08:34
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
Размер выплаты будет больше, если в семье воспитывается больше детей.
Live24 02:30
Политика
В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей
Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
Экономика
Минск оценил потери в 2021 году от налогового манёвра в России
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери бюджета страны от проведения налогового манёвра в нефтяной сфере России составят в 2021 году около 350 млн белорусских рублей (около $146 млн).
RT на русском 09:16
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Футбол
«Локомотив» хочет подписать Жиркова на правах свободного агента
По информации источника, «Локомотив» ищет усиление под Лигу чемпионов на левый фланг, а потому обратил внимание на 36-летнего Жиркова, чей контракт с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2019/20.
Metaratings 07:34
Политика
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 07:24
Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37
Общество
Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета 03:40
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39