Финансы
SIA.ruСкидку на обмен валюты предлагает выиграть Банк «Приморье»
Праздничная акция «Cash офис»* начинается в Банке «Приморье» 17 февраля 2020 года. В рамках акции можно выиграть скидку в 500 или 1000 рублей при обмене валюты в кассах Банка «Приморье», а также в интернет-банке или мобильном приложении.
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Комментарии
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
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Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах
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Обновленный Dacia Sandero Stepway замечен на тестах
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В России создадут ракету для бюджетных запусков
Создать готовую версию ракеты планируется к 2025 году. Проект обойдется примерно в 2,5 млрд рублей.
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Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ
Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
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Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку
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Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
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Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
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Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
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В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
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Когда-то мощнейшая организация «Бойскауты Америки» обратилась в федеральный суд с просьбой о защите от банкротства.
Футбол
Семак оценил первый гол Малкома за «Зенит»
Как сообщила пресс-служба футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург), главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак прокомментировал дебютный гол Малкома за питерскую команду и оценил функциональное состояние своих игроков.
Технологии
Nvidia выпустит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077
Nvidia и создатели Cyberpunk 2077 тизерят новую видеокарту.
Гаджеты
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Microsoft отозвала обновление Windows 10, которое вызывает сбой в работе системы, сообщает Windows Latest.
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Рассекречены фото первых прототипов Aurus
В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.
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Игровой сервис Google Stadia появится на 19 Android-смартфонах
Игровой сервис Google Stadia начнёт работать на многих смартфонах Samsung, Asus и Razer с 20 февраля.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Политика
В Конституции могут прописать право президента РФ распускать Госдуму
В Конституцию могут внести поправку, согласно которой президент России вправе распустить Госдуму, если она не утвердила более трети кабинета министров.
Футбол
Сон Хын-Мин перенесет операцию из-за перелома руки
«Тоттенхэм» рассказал о травме нападающего Сон Хын-Мина, которую он получил в матче с «Астон Виллой» (3:2). Корейский форвард будет прооперирован в связи с переломом правой руки, сообщается на сайте клуба.