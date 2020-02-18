Финансы
SIA.ruСкидку на обмен валюты предлагает выиграть Банк «Приморье»
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Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина «из бедной страны превратилась в нищую».
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