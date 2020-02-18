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Технологии В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Общество Газпром покинули два члена команды Миллера Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.

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Политика WSJ: США могут запретить поставки авиадвигателей в КНР Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок авиационных двигателей компании General Electric Co для самолета СОМАС, который разрабатывают в Китае, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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