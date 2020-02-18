Финансы

SIA.ruSIA.ruСкидку на обмен валюты предлагает выиграть Банк «Приморье»

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Праздничная акция «Cash офис»* начинается в Банке «Приморье» 17 февраля 2020 года. В рамках акции можно выиграть скидку в 500 или 1000 рублей при обмене валюты в кассах Банка «Приморье», а также в интернет-банке или мобильном приложении.
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Слитки подешевели — что со стоимостью ГСМ и валюты в Бишкеке

Sputnik Кыргызстанвчера в 23:32

Скидку на обмен валюты предлагает выиграть Банк «Приморье»

SIA.ru16 февраля в 23:08
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