Экономика
SIA.ruСкидку на обмен валюты предлагает выиграть Банк «Приморье»
Праздничная акция «Cash офис»* начинается в Банке «Приморье» 17 февраля 2020 года. В рамках акции можно выиграть скидку в 500 или 1000 рублей при обмене валюты в кассах Банка «Приморье», а также в интернет-банке или мобильном приложении.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 17 февраля повысился на 0.06%
АК&М17 февраля в 02:10
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