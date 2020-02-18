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Общество Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.

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