Экономика

SIA.ruSIA.ruСкидку на обмен валюты предлагает выиграть Банк «Приморье»

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Праздничная акция «Cash офис»* начинается в Банке «Приморье» 17 февраля 2020 года. В рамках акции можно выиграть скидку в 500 или 1000 рублей при обмене валюты в кассах Банка «Приморье», а также в интернет-банке или мобильном приложении.
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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