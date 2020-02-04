Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

с чего всё началось

В ведомстве рассказали, что проект нового КоАП предусматривает 1666 составов правонарушений. При этом предлагается ввести 50-процентные скидки на все статьи, кроме грубых правонарушений и нарушений в области дорожного движения.

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

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