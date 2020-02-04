Общество
ИзвестияСкидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
В ведомстве рассказали, что проект нового КоАП предусматривает 1666 составов правонарушений. При этом предлагается ввести 50-процентные скидки на все статьи, кроме грубых правонарушений и нарушений в области дорожного движения.
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с чего всё началось
Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.ТАСС18:01
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Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Менеджер МакSим заявила, что певица попала в больницу
Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова ответила на сообщения, что исполнительницу экстренно госпитализировали.