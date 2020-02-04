Общество

ИзвестияИзвестияСкидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

В ведомстве рассказали, что проект нового КоАП предусматривает 1666 составов правонарушений. При этом предлагается ввести 50-процентные скидки на все статьи, кроме грубых правонарушений и нарушений в области дорожного движения.
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с чего всё началось

Штрафы со скидкой 50% можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП

Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.
ТАСС18:01

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Штрафы со скидкой 50% можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП

ТАСС18:01

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

RT на русском18:21

Россиянам сделают 50% скидки на большинство административных штрафов

URA.Ru20:03

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

Известия19:15

Россиянам разрешат оплатить большинство административных штрафов со скидкой

Lenta.ru18:45

Минюст сообщил о 50% скидке для оплаты большинства штрафов по новому КоАП

РБК20:43

Минюст: штрафы со скидкой можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП

Коммерсантъ20:38
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