Общество

RT на русскомRT на русскомВ Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
Читать в источнике
Комментировать158
с чего всё началось

Штрафы со скидкой 50% можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП

Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.
ТАСС18:01

Подробнее о событии

Минюст сообщил о 50% скидке для оплаты большинства штрафов по новому КоАП

РБК20:43

Минюст: штрафы со скидкой можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП

Коммерсантъ20:38

Штрафы со скидкой 50% можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП

ТАСС18:01

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

Известия19:15

Россиянам разрешат оплатить большинство административных штрафов со скидкой

Lenta.ru18:45

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

RT на русском18:21

Россиянам сделают 50% скидки на большинство административных штрафов

URA.Ru20:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

ТАСС Спорт 05:31
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК 21:02
Происшествия

В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Коммерсантъ 21:59
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
МОЁ! Оnline Воронеж 14:27
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна вчера в 05:19
Экономика

В Казахстане планируют увеличить прожиточный минимум

К 2023 году минимальный размер заработной платы (МЗП) в Казахстане может составить не менее 30% к средней заработной плате, заявил министр труда и социальной защиты республики Биржан Нурымбетов.
Красная весна 13:16
Происшествия

Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка

Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Lenta.ru вчера в 17:32
Здоровье

Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

Роспотребнадзор 4 февраля опубликовал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.
Известия 21:52
Шоу-бизнес

Валерия провела тренировку для подписчиков

WomanHit.ru 11:13
Политика

На Украине анонсировали новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.
Газета.Ru 22:02
Происшествия

В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе

Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Газета.Ru 10:14
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM 07:17
Экономика

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 08:18
Происшествия

В Москве бармен случайно сломал шею посетителю

Несчастный случай произошел, когда бармен-стажер подал посетителю "экстремальный коктейль".
Российская газета 02:49
Гаджеты

Из продажи исчезнут смартфоны Blackberry

В сообщении говорится, что устройства под брендом BlackBerry снимут с продажи с 31 августа.
МонаВиста 12:54
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости 22:18
Общество

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъ 06:07
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Авто

Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos

Компания Kia объявила официальные цены и комплектации кроссовера Seltos.
За рулем Кубань 10:21
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Общество

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
RT на русском 09:21
Общество

В Иркутской области поставщику молока в школу запретили розлив

Запрещён розлив молока в цехе № 2 на 30 суток. Судебные приставы уже приостановили деятельность данного цеха.
Байкал-Daily 21:59
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
REGNUM 15:50
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 19:04
Культура

Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале

Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:39
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 12:16
Кино

Опубликован трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Inc-news.ru 13:28
Политика

МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Известия 18:28
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное