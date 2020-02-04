Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

с чего всё началось

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

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