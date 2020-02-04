Общество

ИзвестияИзвестияСкидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

В ведомстве рассказали, что проект нового КоАП предусматривает 1666 составов правонарушений. При этом предлагается ввести 50-процентные скидки на все статьи, кроме грубых правонарушений и нарушений в области дорожного движения.
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Скидки на штрафы ПДД могут расшириться на другие статьи

Московский Комсомолецвчера в 09:05

Штрафы со скидкой 50% можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП

ТАСС18:01

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

Известия19:15

Россиянам разрешат оплатить большинство административных штрафов со скидкой

Lenta.ru18:45

Штрафы по большинству статей нового КоАП можно будет оплатить со скидкой

News.ru18:31

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

RT на русском18:21

В России хотят расширить список штрафов с оплатой по скидке

ТК Звезда19:13
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Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в университете в Техасе

Два человека застрелены в понедельник в общежитии одного из университетов в американском штате Техас, сообщил телеканал Fox News.
Интерфакс 14:41
Культура

Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии

News.ru вчера в 07:20
Здоровье

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Радио Sputnik 18:00
Общество

Инвестфорум в Сочи могут провести весной

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
РИА Новости 19:31
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
РИА Новости 03:18
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Нейтрино помогли уточнить состав мантии Земли

Понять, какой вклад вносят именно они, может помочь измерение потока геонейтрино.
Индикатор 08:26
Происшествия

На Сахалине соцработник похищал деньги у инвалидов и пенсионеров

Следователи в Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении работника центра медико-социальной реабилитации "Чайка" за хищения денежных средств у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.
ТАСС 19:15
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 12:16
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
Здоровье

В Таиланде коронавирус вылечили лекарствами от гриппа и СПИДа

В Таиланде китаянку с серьёзными симптомами коронавируса вылечили противогриппозными лекарствами и препаратами против СПИДа.
Life.ru вчера в 07:15
Фигурное катание

Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой

Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Актуальные Новости вчера в 03:16
Здоровье

В Москве создадут специальный центр для проверки на коронавирус

Пройти обследование на наличие коронавируса москвичи смогут в специально созданном обсервационном пространстве на базе центра для реабилитации инвалидов «Царицыно».
Известия 16:18
Армия и оружие

Минобороны России опровергло удар Сирии по войскам Турции

31 января лидер Турции Эрдоган заявил, что начнет новую военную операцию из-за эскалации конфликта в провинции Идлиб.
Городовой 05:45
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

РБК 12:14
Общество

Назван способ избежать заражения коронавирусом

Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн рассказал о способах распространения нового типа коронавируса и о том, как избежать заражения им. По его словам, вирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение.
Известия 18:58
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

Больницу для зараженных коронавирусом в Китае построили за 10 дней

НТВ вчера в 07:00
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Общество

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Вокруг ТВ 10:43
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Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
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Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
RT на русском 17:42
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Армия и оружие

Эксперты напомнили о выдающихся характеристиках 50-летнего МиГ-17

Около 70 лет назад в воздух поднялся первый прототип истребителя МиГ-17, созданного в СССР.
Discover24 вчера в 02:09
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
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Армия и оружие

Китай назвал недостаток своего передового истребителя

Китайское издание Sohu назвало причины, по которым самолёт J-20 Военно-воздушных сил (ВВС) КНР нельзя отнести к пятому поколению.
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Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»

Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
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Экономика

Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре

«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.
РБК 14:09
Экономика

Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
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Премии президента в области науки и инноваций вручили молодым ученым

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