Общество
ИзвестияСкидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
В ведомстве рассказали, что проект нового КоАП предусматривает 1666 составов правонарушений. При этом предлагается ввести 50-процентные скидки на все статьи, кроме грубых правонарушений и нарушений в области дорожного движения.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в университете в Техасе
Два человека застрелены в понедельник в общежитии одного из университетов в американском штате Техас, сообщил телеканал Fox News.
Культура
Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии
Здоровье
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Общество
Инвестфорум в Сочи могут провести весной
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Наука
Нейтрино помогли уточнить состав мантии Земли
Понять, какой вклад вносят именно они, может помочь измерение потока геонейтрино.
Происшествия
На Сахалине соцработник похищал деньги у инвалидов и пенсионеров
Следователи в Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении работника центра медико-социальной реабилитации "Чайка" за хищения денежных средств у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Здоровье
В Таиланде коронавирус вылечили лекарствами от гриппа и СПИДа
В Таиланде китаянку с серьёзными симптомами коронавируса вылечили противогриппозными лекарствами и препаратами против СПИДа.
Фигурное катание
Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой
Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Здоровье
В Москве создадут специальный центр для проверки на коронавирус
Пройти обследование на наличие коронавируса москвичи смогут в специально созданном обсервационном пространстве на базе центра для реабилитации инвалидов «Царицыно».
Армия и оружие
Минобороны России опровергло удар Сирии по войскам Турции
31 января лидер Турции Эрдоган заявил, что начнет новую военную операцию из-за эскалации конфликта в провинции Идлиб.
Общество
Назван способ избежать заражения коронавирусом
Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн рассказал о способах распространения нового типа коронавируса и о том, как избежать заражения им. По его словам, вирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414
Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Армия и оружие
Эксперты напомнили о выдающихся характеристиках 50-летнего МиГ-17
Около 70 лет назад в воздух поднялся первый прототип истребителя МиГ-17, созданного в СССР.
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Армия и оружие
Китай назвал недостаток своего передового истребителя
Китайское издание Sohu назвало причины, по которым самолёт J-20 Военно-воздушных сил (ВВС) КНР нельзя отнести к пятому поколению.
Футбол
Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»
Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Экономика
Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре
«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.
Экономика
Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал
Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
Наука