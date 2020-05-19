Коронавирус
Коммерсантъ ЕкатеринбургРоспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое»
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое» после того, как на ее складе в Екатеринбурге произошла вспышка заболевания коронавирусом. Об этом во время брифинга заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
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Все магазины «Красного и белого» в Екатеринбурге проверит Роспотребнадзор. Могут ли заразиться покупатели?
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