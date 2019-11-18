На северо-западе столицы загорелся склад с газовым оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на источник. По данным источника в экстренных службах, с места происшествия доносятся звуки взрывов.

Склад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы

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