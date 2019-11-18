Происшествия

Газета.RuГазета.RuСклад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы загорелся склад с газовым оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на источник. По данным источника в экстренных службах, с места происшествия доносятся звуки взрывов.
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Хотя действующее соглашение с «Газпромом», подписанное в 1996 году на 10 млрд кубометров газа — чуть более половины общего потребления Польши — истекает в конце 2022 года, Варшава загодя стала активно сокращать импорт российского «голубого топлива», закупая вместо него СПГ в США и Катаре.
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Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке

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«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
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Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
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Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
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Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
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В Грузии протестующие пикетируют здание парламента

REGNUM вчера в 08:12
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