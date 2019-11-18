Происшествия
Газета.RuСклад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы
На северо-западе столицы загорелся склад с газовым оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на источник. По данным источника в экстренных службах, с места происшествия доносятся звуки взрывов.
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Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Общество
Польша перегазовывает на американский и катарский СПГ
Хотя действующее соглашение с «Газпромом», подписанное в 1996 году на 10 млрд кубометров газа — чуть более половины общего потребления Польши — истекает в конце 2022 года, Варшава загодя стала активно сокращать импорт российского «голубого топлива», закупая вместо него СПГ в США и Катаре.
Технологии
Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке
Документ разработан «Союзом операторов мобильной связи LTE» (объединяет «Вымпелком», «Ростелеком», «Мегафон» и МТС) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».
Единоборства
Дацик одержал первую победу после выхода из тюрьмы
Вячеслав Дацик, боец MMA из России, ранее отсидевший срок в тюрьме, смог победить кикбоксера Андрея Кирсанова.
Общество
Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск
Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
Общество
«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией
«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат
Происшествия
Обвиняемый в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии заочно арестован
Басманный суд Москвы постановил арестовать заочно Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
Глобальная электрификация транспорта вышла на новый уровень, когда Ford представила Mustang Mach-E.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Культура
В петербургском Манеже открывается выставка Дейнеки и Самохвалова
18 ноября в Манеже Санкт-Петербурга для посетителей открывается выставка работ Александра Дейнеки и Александра Самохвалова.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Общество
Начальник отдела МВД в Чечне опубликовал пост про преимущества запугивания пистолетом
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали уход от российских С-400 в Израиле
Технологии
Google расширила стартовую линейку Stadia до 22 игр
Происшествия
В МВД раскрыли статистику коррупционных преступлений
За восемь месяцев 2019 года правоохранительные органы выявили в России 18,4 тыс. коррупционных преступлений.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Футбол
Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Политика