Авто
ДвижокSkoda представила Octavia нового поколения
В Праге состоялась официальная презентация Skoda Octavia четвертой генерации. В новом поколении компния вернулась от четырех к двум классическим передним фарам, которые стали матричными и получили динамический указатель поворота.
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Общество
В Израиле рассказали, что сделает Россию мировым лидером
Автор считает, что здесь бесценную роль сыграет выгодное географическое положение, поскольку по сведениям геологов десятилетней давности примерно 30% мировых запасов природного газа и 13 % мировых запасов нефти залегают под ледниками полярной зоны Северного полушария.
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
Армия и оружие
США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем
Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Политика
Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Транспорт
Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков
Запрещено применять знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.
Хоккей
Хоккеист «Вашингтона» Оши выделил игру Кузнецова в матче с «Аризоной»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши выделил игру Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной Койотс».
Футбол
Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России на Евро-2020
По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы.
Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант военного училища
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Политика
В Кремле отвергли инициативу «входа по паспорту» в интернет
В Кремле считают, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Армия и оружие
В Индии начнут собирать российские танки Т-90
Государственное танкостроительное предприятие Heavy Vehicles Factory (HVF) и министерство обороны Индии подписали контракт на постройку более 450 танков Т-90 для индийской армии.
Общество
Климатическая зима наступит в России к середине декабря
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климатическая зима в России наступит с середины декабря.
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Авто
Kia распространила новые изображения серийной Kia Optima
Kia распространила дизайнерские скетчи новой Kia Optima, на которых модель показали с футуристичным дизайном в купеобразном стиле.
Хоккей
Эксперта по хоккею уволили с канадского ТВ за высказывание о мигрантах
Канадский телеканал Sportsnet уволил эксперта по хоккею Дона Черри из-за расистского скандала. Об этом говорится в официальном сообщении.
Шоу-бизнес
Разин оправдывается из-за ситуации с Заворотнюк
Разин сожалеет, что единственным источником информации для СМИ выступает он сам, так как контактирует с врачом Заворотнюк.
Наука
Небольшая задержка движений улучшила восприятие робота людьми
В своей работе исследователи из Disney Research под руководством Гюнтера Нимайера (Günter Niemeyer) изучали то, какими должны быть движения робота, когда он обменивается предметом с человеком.