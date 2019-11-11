Авто

ДвижокДвижокSkoda представила Octavia нового поколения

В Праге состоялась официальная презентация Skoda Octavia четвертой генерации. В новом поколении компния вернулась от четырех к двум классическим передним фарам, которые стали матричными и получили динамический указатель поворота.
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Новая Skoda Octavia стала еще больше

За рулем01:53

Компания Skoda готова презентовать модель Octavia

Anonsensвчера в 00:22

Представлена новая Skoda Octavia

Автоновости днявчера в 13:49

Представлена новая Skoda Octavia

SpeedMeвчера в 13:02

Премьера новинки Skoda Octavia состоится 11 ноября

Rusargumentвчера в 00:49

Новая Skoda Octavia полностью рассекречена

Авторевювчера в 15:34

Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры

Car.ruвчера в 00:07
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
Общество

В Израиле рассказали, что сделает Россию мировым лидером

Автор считает, что здесь бесценную роль сыграет выгодное географическое положение, поскольку по сведениям геологов десятилетней давности примерно 30% мировых запасов природного газа и 13 % мировых запасов нефти залегают под ледниками полярной зоны Северного полушария.
Expert.ru вчера в 23:50
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

RT на русском вчера в 14:07
Происшествия

СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 10 ноября в 07:43
Футбол

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

РИА Новости вчера в 18:57
Армия и оружие

США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем

Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.
РБК 03:08
Космос

Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце

Интерфакс - Россия вчера в 04:49
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика

Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Космос

В России задумались об изготовлении кирпичей из лунного грунта

Взгляд.ру 04:13
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Коммерсантъ 02:53
Транспорт

Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков

Запрещено применять знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Хоккей

Хоккеист «Вашингтона» Оши выделил игру Кузнецова в матче с «Аризоной»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши выделил игру Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной Койотс».
RT на русском 03:28
Футбол

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России на Евро-2020

По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы.
Нева Спорт 01:40
Происшествия

В Тюмени от менингита умер курсант военного училища

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Армия и оружие

Не менее 50 ракет выпущены по Израилю из сектора Газа

REGNUM 03:28
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Политика

В Кремле отвергли инициативу «входа по паспорту» в интернет

В Кремле считают, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:17
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

Известия вчера в 09:09
Армия и оружие

В Индии начнут собирать российские танки Т-90

Государственное танкостроительное предприятие Heavy Vehicles Factory (HVF) и министерство обороны Индии подписали контракт на постройку более 450 танков Т-90 для индийской армии.
Военное дело 10 ноября в 08:05
Общество

Климатическая зима наступит в России к середине декабря

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климатическая зима в России наступит с середины декабря.
Политика Сегодня 10 ноября в 11:17
Экономика

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
Авто

Kia распространила новые изображения серийной Kia Optima

Kia распространила дизайнерские скетчи новой Kia Optima, на которых модель показали с футуристичным дизайном в купеобразном стиле.
Tvoe-avto.com вчера в 11:59
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Эксперта по хоккею уволили с канадского ТВ за высказывание о мигрантах

Канадский телеканал Sportsnet уволил эксперта по хоккею Дона Черри из-за расистского скандала. Об этом говорится в официальном сообщении.
Известия вчера в 19:15
Шоу-бизнес

Разин оправдывается из-за ситуации с Заворотнюк

Разин сожалеет, что единственным источником информации для СМИ выступает он сам, так как контактирует с врачом Заворотнюк.
Вести Подмосковья 02:07
Наука

Небольшая задержка движений улучшила восприятие робота людьми

В своей работе исследователи из Disney Research под руководством Гюнтера Нимайера (Günter Niemeyer) изучали то, какими должны быть движения робота, когда он обменивается предметом с человеком.
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Škoda Octavia
Компакт-кар
Автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Škoda Auto a.s. Название современной модели было позаимствовано у предшественника, производимого в 1959-1971 годах. Выпускается с кузовами лифтбек и универсал, с передним поперечным расположением бензиновых или дизельных двигателей, приводом на передние или на все четыре колеса. На данный момент Octavia является самой популярной моделью Škoda за всю историю, произведено более 6,5 миллионов единиц всех поколений.
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