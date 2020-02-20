Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСколько Белоруссия переплатила за российскую нефть из Литвы

Белоруссия закупила 160 тыс. тонн российской нефти через трейдеров, пишет «Белта» со ссылкой на «Белнефтехим». По данным концерна, нефть была закуплена без премии и поступит через Литву. Стоимость сделки в белорусском предприятии не раскрыли, сославшись на коммерческую тайну.
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