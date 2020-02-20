Белоруссия закупила 160 тыс. тонн российской нефти через трейдеров, пишет «Белта» со ссылкой на «Белнефтехим». По данным концерна, нефть была закуплена без премии и поступит через Литву. Стоимость сделки в белорусском предприятии не раскрыли, сославшись на коммерческую тайну.

Сколько Белоруссия переплатила за российскую нефть из Литвы

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