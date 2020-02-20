Энергетика
Rambler News ServiceСколько Белоруссия переплатила за российскую нефть из Литвы
Белоруссия закупила 160 тыс. тонн российской нефти через трейдеров, пишет «Белта» со ссылкой на «Белнефтехим». По данным концерна, нефть была закуплена без премии и поступит через Литву. Стоимость сделки в белорусском предприятии не раскрыли, сославшись на коммерческую тайну.
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«Белнефтехим» раскрыл секрет происхождения нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера
КП - Беларусьвчера в 12:15
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
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