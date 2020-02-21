Беларусь закупила партию российской нефти через трейдеров, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». В белорусской компании подчеркивают, что углеводороды куплены «без премии». При этом поставка будет осуществлена через литовский порт Клайпеда.

Беларусь купила два танкера российской нефти через трейдеров

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