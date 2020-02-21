Энергетика
Евразия.ЭкспертБеларусь купила два танкера российской нефти через трейдеров
Беларусь закупила партию российской нефти через трейдеров, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». В белорусской компании подчеркивают, что углеводороды куплены «без премии». При этом поставка будет осуществлена через литовский порт Клайпеда.
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«Белнефтехим» раскрыл секрет происхождения нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера
КП - Беларусьвчера в 12:15
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
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