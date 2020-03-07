Экономика
РБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ницце»
«Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.
Политика
Зеленский пообещал бороться за связанных с Россией украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается бороться за украинцев, которые живут на пограничных с Россией территориях или у которых есть родственники в стране.
Экономика
В бюджете Тюменской области нашли нарушения на миллиард
При исполнении бюджета Тюменской области за 2019 год выявили нарушений на сумму 1,1 миллиарда рублей.
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1 (Перерыв)
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на ряд популярных вопросов, связанных с новым коронавирусом .
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Биатлон
Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии
Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Общество
Мосгорздрав пригрозил тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса
Департамент здравоохранения Москвы (Мосгорздрав) опубликовал на своем сайте ответы на самые частые вопросы, связанные с коронавирусом.
Киберспорт
Разработчиками Mortal Kombat 11 показан тизер Спауна
Небольшой тизер Спауна Mortal Kombat 11 опубликован в Твиттере.
Происшествия
Десять человек погибли при обрушении отеля в Китае
Десять человек погибли при обрушении отеля, который служил временным жильем для находившихся на карантине из-за распространения коронавируса людей, сообщает Reuters со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензии на оружие
В России готовится изменение правил выдачи лицензий на оружие.
Технологии
Учёные назвали вызывающие маразм и депрессию привычки
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Транспорт
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Общество
Погода в Москве установила новый рекорд тепла
Футбол
Игроки ПСЖ не поддержали идею Тухеля провести короткие сборы в Испании
По информации французских СМИ, игроки ПСЖ не поддержали инициативу своего главного тренера Томаса Тухеля накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" Д.Сообщается, что наставник парижской команды пытался организовать небольшой сбор команды на юге Испании, воспользовавшись паузой в чемпионате из-за отмены матча со "Страсбуром".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили последнее мероприятие перед magxit
Публика тепло встретила чету ренегатов, которые в последний день марта будут освобождены от монарших обязанностей.
Футбол
Ещенко: тренер пожелал сохранить нас с Ребровым в команде
Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что инициатива при подписании новых контрактов с ним и голкипером Артемом Ребровым исходила, прежде всего, от главного тренера Доменико Тедеско, пожелавшего сохранить возрастных игроков в команде.
Армия и оружие
СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну
Жители сирийской деревни аль-Кузлия, расположенной в провинции Хасеке, не пустили колонну американских войск, сообщила радиостанция Sham FM.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Политика
Путин поручил реформировать миграционные режимы
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Наука
Технологию CRISPR применили для лечения слепоты впервые в мире
В Орегонском университете науки и здоровья медики провели эксперимент, в ходе которого ввели пациенту, страдающему врожденным амаврозом Лебера несколько капель лекарства.