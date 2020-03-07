Экономика

РБКРБКBloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Это равнозначно ВВП Великобритании, пишет агентство. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.
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Bloomberg оценило возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Коммерсантъвчера в 10:56

Назван возможный ущерб мировой экономике от коронавируса

Телеканал 360°вчера в 09:36

Эксперты оценили потери мировой экономики из-за коронавируса

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Для коронавируса написали четыре сценария

Lenta.ruвчера в 08:28

Аналитики Bloomberg оценили возможный ущерб экономике от коронавируса

Эхо Москвывчера в 11:01

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

Life.ruвчера в 09:14

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

РБКвчера в 05:58
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Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
РИА Новости 06:53
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Ницце»

«Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Красная весна вчера в 18:43
Происшествия

В Санкт-Петербурге по делу об убийстве подростка задержан сын судьи

Коммерсантъ 06:47
Музыка

Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть

Sibnet Новости вчера в 07:49
Общество

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.
Ведомости вчера в 09:16
Политика

Зеленский пообещал бороться за связанных с Россией украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается бороться за украинцев, которые живут на пограничных с Россией территориях или у которых есть родственники в стране.
Известия 06:07
Экономика

В бюджете Тюменской области нашли нарушения на миллиард

При исполнении бюджета Тюменской области за 2019 год выявили нарушений на сумму 1,1 миллиарда рублей.
NG72.ru 07:04
Футбол

Рубин — Крылья Советов 0:1 (Перерыв)

Газета.Ru 05:38
Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Здоровье

Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на ряд популярных вопросов, связанных с новым коронавирусом .
РИА Новости 06:05
Общество

Вступил в силу новый формат ОСАГО

Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Коммерсантъ 06:28
Общество

Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого

«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Коммерсантъ вчера в 02:31
Биатлон

Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии

Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
РИА Новости вчера в 12:12
Общество

Мосгорздрав пригрозил тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы (Мосгорздрав) опубликовал на своем сайте ответы на самые частые вопросы, связанные с коронавирусом.
Ведомости 06:57
Киберспорт

Разработчиками Mortal Kombat 11 показан тизер Спауна

Небольшой тизер Спауна Mortal Kombat 11 опубликован в Твиттере.
ToDay News Ufa 06 марта в 12:10
Происшествия

Десять человек погибли при обрушении отеля в Китае

Десять человек погибли при обрушении отеля, который служил временным жильем для находившихся на карантине из-за распространения коронавируса людей, сообщает Reuters со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.
Газета.Ru 06:02
Общество

В России изменят правила выдачи лицензии на оружие

В России готовится изменение правил выдачи лицензий на оружие.
Профиль вчера в 04:24
Технологии

Учёные назвали вызывающие маразм и депрессию привычки

Портал Поиск 04:51
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 19:15
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru вчера в 02:34
Транспорт

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой

66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Газета Кемерова вчера в 02:56
Общество

Погода в Москве установила новый рекорд тепла

РИА Новости 02:58
Футбол

Игроки ПСЖ не поддержали идею Тухеля провести короткие сборы в Испании

По информации французских СМИ, игроки ПСЖ не поддержали инициативу своего главного тренера Томаса Тухеля накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" Д.Сообщается, что наставник парижской команды пытался организовать небольшой сбор команды на юге Испании, воспользовавшись паузой в чемпионате из-за отмены матча со "Страсбуром".
Soccer.ru 06:02
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили последнее мероприятие перед magxit

Публика тепло встретила чету ренегатов, которые в последний день марта будут освобождены от монарших обязанностей.
МИР 24 03:20
Футбол

Ещенко: тренер пожелал сохранить нас с Ребровым в команде

Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что инициатива при подписании новых контрактов с ним и голкипером Артемом Ребровым исходила, прежде всего, от главного тренера Доменико Тедеско, пожелавшего сохранить возрастных игроков в команде.
РИА Новости 04:12
Армия и оружие

СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну

Жители сирийской деревни аль-Кузлия, расположенной в провинции Хасеке, не пустили колонну американских войск, сообщила радиостанция Sham FM.
РИА Новости 05:34
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском вчера в 14:17
Политика

Путин поручил реформировать миграционные режимы

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Российская газета вчера в 09:48
Наука

Технологию CRISPR применили для лечения слепоты впервые в мире

В Орегонском университете науки и здоровья медики провели эксперимент, в ходе которого ввели пациенту, страдающему врожденным амаврозом Лебера несколько капель лекарства.
Live24 06 марта в 02:28
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