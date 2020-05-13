с чего всё началось

Главврач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в тяжелом состоянии в медучреждении находятся порядка 60% пациентов. Всего же на лечении 317 человек.

Сколько пациентов медцентра в Коммунарке находятся в тяжелом состоянии

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