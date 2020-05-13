Коронавирус
ТВ ЦентрСколько пациентов медцентра в Коммунарке находятся в тяжелом состоянии
Главврач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в тяжелом состоянии в медучреждении находятся порядка 60% пациентов. Всего же на лечении 317 человек.
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Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook в среду, на лечении состоят 317 пациентов, из них у 72% подтвержден коронавирус, 49 человек находятся в ОРИТ, 21 из них на ИВЛ.РИА Новости01:18
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