Намедни разговаривали с таможенной службой. Потери от снижения товарооборота с Китаем — один миллиард рублей в день. Это последствия коронавируса.

Месяц назад, 22 января, китайский город-миллионник Ухань был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Сколько российская экономика потеряла за месяц из-за коронавируса

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Общество Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.

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