Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаСколько российская экономика потеряла за месяц из-за коронавируса

Месяц назад, 22 января, китайский город-миллионник Ухань был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
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Антон Силуанов
Намедни разговаривали с таможенной службой. Потери от снижения товарооборота с Китаем — один миллиард рублей в день. Это последствия коронавируса.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости Крым 21 февраля в 06:40

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