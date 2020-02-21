Экономика
Комсомольская правдаСколько российская экономика потеряла за месяц из-за коронавируса
Месяц назад, 22 января, китайский город-миллионник Ухань был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
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Намедни разговаривали с таможенной службой. Потери от снижения товарооборота с Китаем — один миллиард рублей в день. Это последствия коронавируса.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости Крым 21 февраля в 06:40
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Сколько российская экономика потеряла за месяц из-за коронавируса
Комсомольская правда21 февраля в 10:59
Названы потери России от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса
Накануне.Ru20 февраля в 18:43
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