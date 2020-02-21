Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСколько тратят россияне на аренду однокомнатной квартиры

Эксперты сравнили средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры в регионах и выяснили: средняя цена за жилье составляет 14 970 рублей - это 32 процента от дохода.
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Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры

Известия21 февраля в 01:00

Названы регионы России с самыми большими тратами на аренду жилья

REGNUM21 февраля в 01:58

Сколько тратят россияне на аренду однокомнатной квартиры

Российская газета21 февраля в 03:37

Названы регионы с наилучшим соотношением аренды жилья и зарплат

РБК21 февраля в 07:38

Когда появится социальная аренда квартир?

Аргументы и Факты20 февраля в 22:05

Эксперты сравнили средние зарплаты и стоимость аренды квартир в России

RT на русском21 февраля в 07:54

В Курганской области на аренду однокомнатной квартиры в среднем уходит четверть зарплаты

Znak.com21 февраля в 05:05
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Оболочка PVAT помогает сосудам сокращаться и расслабляться

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Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
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Российские инспекторы в рамках Договора по открытому небу проведут наблюдательный полет над территорией Турции.
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Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео

В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
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Бензема поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема дал комментарий перед матчем с английским «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Газета.Ru 02:30
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США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
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Кому из россиян повысят пенсию с 1 апреля?

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Украину на «Евровидении-2020» представит группа Go-A

Украину в этом году представит группа Go-A. В финале также участвовали: Tvorchi, Jerry Hail, David Axelrod, Khayat и KRUTЬ.
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Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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Xiaomi разработала «умные» устройства для кухни

Известно, что уже через пару дней Xiaomi откроет сбор на Xiaomi Mijia Internet Dishwasher на своей фирменной краудфандинговой платформе Youpin.
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«Рома» хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что клуб хочет выкупить защитника Криса Смоллинга и хавбека Генриха Мхитаряна.
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Пушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины

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Sony представила 5G-смартфон Xperia 1 II

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Редкий полноприводный ВАЗ-21099 выставили на продажу

Кроме оригинальной КПП, ВАЗ-21099 с полноприводной системой получил другую схему задней подвески и бензобак, который сдвинут назад.
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Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости вчера в 02:01
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру 22 февраля в 05:46
Политика

Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости вчера в 09:34
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

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РИА Новости вчера в 12:59
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Бур станции InSight придавят ковшом

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.
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ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
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Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета 21 февраля в 06:31
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Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
BFM.ru вчера в 18:25
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