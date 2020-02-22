Экономика

Новый компаньонНовый компаньонЖители Пермского края тратят на аренду жилья в среднем треть зарплаты

Больше всего на руках остаётся у жителей Магаданской области: они тратят на аренду только 1/5 часть зарплаты (остаётся 83 тыс. руб.). Хуже всего ситуация в Дагестане: там на аренду уходит половина зарплаты (13 тыс. руб. при средней зарплате в 26 тыс. руб.).
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