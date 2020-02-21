Эксперты сравнили средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры в регионах и выяснили: средняя цена за жилье составляет 14 970 рублей - это 32 процента от дохода.

Сколько тратят россияне на аренду однокомнатной квартиры

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