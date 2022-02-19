Резкое увеличение ввоза наличной валюты российскими банками опрошенные "Известиями" аналитики связывают с опасениями жестких западных санкций, которые могут повлечь трудности в совершении безналичных валютных операций.
"Кредитные организации готовятся к оттоку средств панически настроенного населения, поэтому есть закупка. В 2014 году подобное наблюдалось. В 2020 году из-за начавшейся пандемии люди также запасались деньгами", — отмечает управляющий фонда CARF Андрей Сырчин.
Украинские силовики обстреляли еще шесть населенных пунктов, в том числе Коммунаровку и Зайцево, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Москва в ближайшее время направит в Берлин материалы о массовых захоронениях в Донбассе после слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о смехотворности утверждений, что на юго-востоке Украины происходит геноцид, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
Президент Сербии Александр Вучич заявил агентству Танюг, что в этом году ожидает попытки принять самопровозглашенную республику Косово в НАТО, чтоб заставить признать ее независимость все страны-члены ЕС.
ООН ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Будапештского меморандума, по которому Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.