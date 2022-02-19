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Сколько унесешь: зачем банки РФ запаслись наличной валютой

Резкое увеличение ввоза наличной валюты российскими банками опрошенные "Известиями" аналитики связывают с опасениями жестких западных санкций, которые могут повлечь трудности в совершении безналичных валютных операций.
ПРАЙМ
Российские кредитные учреждения ввезли в страну рекордный объем наличной валюты — 4,97 миллиарда.
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Большинство аналитиков склоняются к тому, что отключение России от SWIFT, даже при негативном сценарии развития событий, сейчас представляется маловероятным.
ПРАЙМ
"Кредитные организации готовятся к оттоку средств панически настроенного населения, поэтому есть закупка. В 2014 году подобное наблюдалось. В 2020 году из-за начавшейся пандемии люди также запасались деньгами", — отмечает управляющий фонда CARF Андрей Сырчин.
Life.ru

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Аналитики объяснили, зачем банки ввезли в Россию $4,97 млрд наличной валюты
Life.ru17:11
Сколько унесешь: зачем банки РФ запаслись наличной валютой
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