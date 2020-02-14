Экономика

Газета.RuГазета.RuСколько зарабатывают российские деятели культуры

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Работники российских учреждений культуры получают от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей в месяц, выяснила "Газета.Ru", изучив данные Министерства культуры и официального сайта для размещения информации о государственных учреждениях.
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