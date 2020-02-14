Экономика
Газета.RuСколько зарабатывают российские деятели культуры
Работники российских учреждений культуры получают от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей в месяц, выяснила "Газета.Ru", изучив данные Министерства культуры и официального сайта для размещения информации о государственных учреждениях.
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Экономика
Bloomberg: РФ напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Россия напечатает банкноты для Венесуэл. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на копию контракта между АО "Гознак" и Центробанком Венесуэлы.
Энергетика
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-сити произошло обрушение
В Москва-сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око», предположительно выпало стекло, сообщает в субботу, 22 февраля, РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы столицы.
Футбол
Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
Армия и оружие
Турция предложила России отойти в сторону в Идлибе
Турция предложила России не вмешиваться в конфликт в Сирии в провинции Идлиб.
Политика
Макрон опасается миграционного кризиса из-за ситуации в Идлибе
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европу в ближайшее время ожидает новый миграционный кризис из-за боевых действий в сирийском Идлибе.
Общество
В Москве похолодает на последней неделе февраля
Официальный сайт мэра Москвы сообщает, что на следующей неделе в Москву придут снег и холод.
Космос
Искусственный интеллект «обучили» поиску опасных астероидов
Космос
Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
Политика
СМИ сообщили о поисках противников Трампа в правительстве США
В администрации США начались поиски идеологических противников президента Дональда Трампа, сообщил в 21 февраля новостной портал Axios со ссылкой на свои источники.
Происшествия
Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Технологии
«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет
«Дочка» Сбербанка – компания Okko – представила свой первый гаджет, которым стала ТВ-приставка Okko Smart Box.
Культура
Путин поздравил с юбилеем композитора Гладкова
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Здоровье
Врач рассказал, для кого опасен горячий душ
Здоровье
Из поликлиник исчезнут кабинеты психолога и стоматолога
Сюда не попали кабинеты доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики и стоматологии, а также позиция медицинского психолога, сообщает «Парламентская газета».
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Экономика
Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго
Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада.
Музыка
Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн
Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Экс-помощница вице-премьера арестована по делу о крупной взятке
Басманный суд столицы решил арестовать Анастасию Алексееву, работавшую помощником Аркадия Дворковича в его бытность вице-премьером.