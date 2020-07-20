Коронавирус

BFM.ruBFM.ru«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы. Такие данные получены в результате первого исследования геномной эпидемиологии COVID-19.
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с чего всё началось

В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус попал в Россию

Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.
РИА Новостивчера в 23:47

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Сколтех: коронавирус попал в Россию в основном из Европы

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Ученые установили, откуда COVID-19 проник в Россию

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Откуда коронавирус пришел в Россию, рассказали эксперты

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В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России

РБК01:55

В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус попал в Россию

РИА Новостивчера в 23:47
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Армия и оружие

Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России

Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Lenta.ru вчера в 17:04
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Происшествия

В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина

Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости 02:58
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Политика

В четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны

РБК вчера в 18:54
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Кино

Российский мультфильм «Огонек-огниво» вошел в конкурсную программу кинофестиваля в Шанхае

Полнометражный российский мультфильм "Огонек-огниво" режиссера Константина Щекина вошел в основную конкурсную программу 23-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF) "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) в разделе анимационных фильмов.
ТАСС вчера в 23:55
Политика

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM вчера в 12:54
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Политика

В Германии усилят защиту политиков от правого экстремизма

Политические деятели Германии должны быть лучше защищены от насилия со стороны правого экстремизма, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр 18 июля, сообщает Немецкое информационное агентство (dpa).
ИА Красная Весна вчера в 05:02
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Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
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Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
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Общество

Вице-президент «Транснефти» Маргелов покидает компанию

Маргелов уточнил, что еще в начале года обсуждалось несколько крупных международных проектов с возможным участием монополии, но нестабильная ситуация на рынке углеводородов и мировая пандемия отложили их на неопределенный срок.
ПРАЙМ 02:46
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Общество

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Хоккей

Алексей Ковалев назначен главным тренером хоккейного «Куньлуня»

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Рэд Стар" объявил о назначении экс-хоккеиста сборной России Алексея Ковалева на пост главного тренера.
Вести.Ru 02:55
Шоу-бизнес

Екатерина Диденко через 4 месяца после смерти мужа нашла новую любовь

Блогер Екатерина Диденко, получившая печальную славу после вечеринки с сухим льдом на своем дне рождения, который обернулся смертью трех человек, снова шокировала своих подписчиков.
Что происходит 03:11
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
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Политика

Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов

Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Коммерсантъ вчера в 14:04
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
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Армия и оружие

СМИ рассказал о разработке в России беспилотников на солнечных батареях

Московский Комсомолец вчера в 03:21
Происшествия

В Челябинской области за выходные пострадали три ребёнка

REGNUM 01:45
Путешествия

Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию

В ряде случаев уставшие ждать открытия границ путешественники уже решают проблему по-своему, отправляясь в туры с вылетом из Минска.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Гаджеты

Новые ноутбуки MSI Modern 14 доступны с процессорами AMD и Intel

Компания MSI анонсировала новые портативные компьютеры семейства Modern 14: ноутбуки представлены в цветовых исполнениях Onyx Black и Bluestone, а в качестве аппаратной платформы используются процессоры AMD и Intel.
3DNews вчера в 23:28
Футбол

Вратарь ФК «Краснодар» Крицюк досрочно покинул клуб

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о досрочном уходе голкипера Станислава Крицюка из клуба.
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Киберспорт

В Minecraft нашли мир с главного экрана игры. Он стоял на заставке около 10 лет

Cyber.sports.ru 02:20
Интернет

В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
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Футбол

Новиков: «„Динамо“ победило очень сильного соперника, мы рады»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу бело-голубых над «Краснодаром» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата России.
Sport24.ru вчера в 16:40
Шоу-бизнес

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru вчера в 05:07
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Политика

National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России

Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
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Футбол

Бывший судья РПЛ разъяснил момент с пенальти в ворота «Спартака»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
BetOn вчера в 12:17
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Общество

Роскачество перечислило опасные для человека виды рыб

Известия 01:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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