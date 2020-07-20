Коронавирус

BFM.ruBFM.ru«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы. Такие данные получены в результате первого исследования геномной эпидемиологии COVID-19.
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с чего всё началось

В «Сколтехе» рассказали, откуда коронавирус попал в Россию

Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Сколтеха", который провел анализ совместно с другими научными организациями.
РИА Новостивчера в 23:47

Подробнее о событии

Выяснилось, откуда коронавирус проник в Россию. Это не Китай

URA.Ru00:24

В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России

РБК01:55

Раскрыты подробности проникновения коронавируса в Россию

Lenta.ru01:06

Откуда коронавирус пришел в Россию, рассказали эксперты

Комсомольская правда01:06

Сколтех: коронавирус попал в Россию в основном из Европы

RT на русском02:44

Ученые установили, откуда COVID-19 проник в Россию

РЕН ТВ00:03

В «Сколтехе» рассказали, откуда коронавирус попал в Россию

РИА Новостивчера в 23:47
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

РБК 03:18
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
3
Здоровье

В Пензенской области на лечении находятся 902 человека с COVID-19

В настоящий момент количество заболевших уменьшается, а на больничных койках находятся 902 пациента с COVID-19.
Пензенская правда 04:11
Общество

Умер автор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин

Композитор Евгений Родыгин, написавший песню «Ой, рябина кудрявая», скончался на 96-м году жизни.
Известия 03:31
Футбол

Федотов раскритиковал VAR за неназначенный пенальти на Соболеве

RT на русском вчера в 13:47
2
Общество

В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки

Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
Вести.Севастополь 03:01
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Общество

Роскачество сообщило об опасных паразитах в рыбе и раках

РБК 04:06
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Политика

Эрдоган проинспектировал работы по превращению Святой Софии в мечеть

Газета.Ru вчера в 10:02
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Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото

Актриса Дарья Мороз выложила в Instagram фотографию, на которой предстала полностью голой.
Lenta.ru 04:30
7
Футбол

Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна

Piter.tv 00:13
Общество

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
1K
Авто

Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке

Эксперты «Известий» назвали Lada Vesta самым ожидаемым автомобилем в РФ. Это буквально самая большая интрига этого года.
Avtovesti.com 02:38
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Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

RuNews24.ru 18 июля в 10:05
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
2,5K
Общество

84-летний король Саудовской Аравии госпитализирован для обследования

Москва 24 01:33
13
Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
1
Политика

Зеленский назвал убийство журналиста Шеремета «позором для Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны сделать все, чтобы найти настоящих убийц, организаторов и заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, и назвал это преступление "позором для Украины".
РИА Новости 04:28
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
553
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
518
Происшествия

Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2

RT на русском 03:28
142
Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
39
Общество

В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
Шоу-бизнес

Лолита похвасталась стройной фигурой на фестивале «Славянский базар»

Дни.ру 03:02
Здоровье

Мясников опроверг слухи о вреде кофе

Информацию о вреде кофе развеял главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Политика Сегодня 18 июля в 13:01
96
Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
47
Происшествия

Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста

Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала.
Росбалт 01:58
20
Общество

На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса

Екатеринбург, 20 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Свердловской области за 19 июля подтверждено ещё 234 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:13
1,5K
Армия и оружие

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
126
Политика

В обновленной Конституции обнаружен задел для пенсионной реформы

В обновленной Конституции есть поправка, позволяющая запустить новую пенсионную реформу.
URA.Ru вчера в 21:54
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Футбол

Уткин: «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит»

В конце концов «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит».
Нева Спорт 03:23
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