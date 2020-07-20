Коронавирус
BFM.ru«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы. Такие данные получены в результате первого исследования геномной эпидемиологии COVID-19.
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с чего всё началось
Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Сколтеха", который провел анализ совместно с другими научными организациями.РИА Новостивчера в 23:47
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