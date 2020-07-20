Коронавирус

BFM.ruBFM.ru«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы. Такие данные получены в результате первого исследования геномной эпидемиологии COVID-19.
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с чего всё началось

В «Сколтехе» рассказали, откуда коронавирус попал в Россию

Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Сколтеха", который провел анализ совместно с другими научными организациями.
РИА Новостивчера в 23:47

Подробнее о событии

Откуда коронавирус пришел в Россию, рассказали эксперты

Комсомольская правда01:06

В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России

РБК01:55

«Сколтех» определил путь проникновения коронавируса в Россию

Lenta.ru01:06

Сколтех: коронавирус попал в Россию в основном из Европы

RT на русском02:44

Выяснилось, откуда коронавирус проник в Россию. Это не Китай

URA.Ru00:24

Ученые установили, откуда COVID-19 проник в Россию

РЕН ТВ00:03

В «Сколтехе» рассказали, откуда коронавирус попал в Россию

РИА Новостивчера в 23:47
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Культура

Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября

Агентство Москва 06:43
Политика

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
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Авто

Новый седан Kia K5 получил длиннобазную версию

Компания KIA представила в Китае длиннобазную версию нового седана KIA K5.
Автоновости дня 04:40
Общество

Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил о своей отставке

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
РИА Новости 07:45
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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Армия и оружие

В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием

Предприятие «Севмаш» заложило две подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», способные нести гиперзвуковое оружие.
RT на русском 07:40
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
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Происшествия

СК освобождает администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

Следствие решило освободить администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Газета.Ru 07:30
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
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Армия и оружие

В Черном море начались украинско-американские учения

В Черном море стартовали учения Sea Breeze 2020, в которых принимают участие восемь стран, сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Интерфакс 06:20
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
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Происшествия

Митингующие потребовали перенести суд над Фургалом в Хабаровск

Интерфакс 07:44
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Общество

Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки

Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
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Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
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Шоу-бизнес

Эмилию Кларк застали с бывшим парнем Ребекки Фергюсон

Что касается Тома, то он состоял в отношениях со звездой фильма «Снеговик», 36-летней актрисой Ребеккой Фергюсон.
Wday.ru 07:30
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Гаджеты

TSMC обошла Samsung и стала крупнейшим производителем полупроводников

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) превратилась в крупнейшего в мире производителя полупроводниковых изделий.
3DNews 06:55
Общество

На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами

Газета.Ru вчера в 06:31
2,6K
Политика

ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
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Происшествия

Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей

По версии следствия, начальник отделения уголовного розыска МО МВД России "Кинешемский" предложил помочь местному жителю, объявленному в розыск в другом регионе в рамках возбужденного уголовного дела.
Российская газета 07:45
Футбол

Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета 18 июля в 06:33
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Общество

Федосеева-Шукшина подала иск против Алибасова

Pravda.Ru 05:55
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Общество

В Госдуме предложил снять ограничения на работу ТЦ и кафе в Петербурге

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский просит Роспотребнадзор разъяснить, почему в Санкт-Петербурге не снимается запрет на работу торговых центров, кафе, баров и ресторанов, а также предлагает открыть перечисленные заведения при условии соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса.
РИА Новости 07:38
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Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
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Здоровье

Ученые: закрытие школ на карантин из-за коронавируса не имеет смысла

Специалисты Финского института здоровья и благополучия и Агентства общественного здравоохранения Швеции провели совместное исследование, в результате которого выяснили, что закрытие начальных школ и детских садов на карантин не имеет смысла.
Капитал страны 04:36
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Кино

Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов

Коммерсантъ 07:20
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Как работают Яндекс.Новости?
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