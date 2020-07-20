Коронавирус

BFM.ruBFM.ru«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы. Такие данные получены в результате первого исследования геномной эпидемиологии COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать100
с чего всё началось

В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию

Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.
РИА Новостивчера в 23:47

Подробнее о событии

Учёные выяснили, откуда коронавирус попал в Россию

News.ru01:23

Китай ни при чём. В Сколтехе объяснили, откуда в Россию пришёл коронавирус

Life.ru01:09

Раскрыты подробности проникновения коронавируса в Россию

Lenta.ru01:06

Откуда коронавирус пришел в Россию, рассказали эксперты

Комсомольская правда01:06

Выяснилось, откуда коронавирус проник в Россию. Это не Китай

URA.Ru00:24

Ученые установили, откуда COVID-19 проник в Россию

РЕН ТВ00:03

В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию

РИА Новостивчера в 23:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия

Россиянка записала пин-код на банковской карте и лишилась денег

На Сахалине местная жительница лишилась порядка 600 тысяч рублей после того, как потеряла сумку с банковской картой.
Lenta.ru 01:17
1
Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
439
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru вчера в 11:00
502
Происшествия

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, сообщил РИА Новости в понедельник начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
РИА Новости вчера в 21:33
113
Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
9
Политика

Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко

Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус вчера в 13:49
161
Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

Новую дату церемонии королевская семья не оглашала, и вот теперь появилась информация, что она уже состоялась, что стало неожиданностью для поклонников.
Дни24 вчера в 09:30
1
Финансы

Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды

Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
Российская газета 18 июля в 23:00
8
Армия и оружие

Украинские боевики дважды за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР

ИА Новороссия 01:21
Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru 01:13
2
Культура

Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

News.ru 18 июля в 07:19
46
Интернет

В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
61
Армия и оружие

В Ливии провели испытания старого советского «Термита»

Piter.tv 01:14
Здоровье

Ученые не увидели эффекта от закрытия школ на карантин

Количество заразившихся учащихся начальных школ в Финляндии, где заведения были закрыты на карантин, и на территории Швеции, где закрытия этих заведений не было, почти не отличается.
Evo-rus.com вчера в 15:31
7
Космос

Жители России смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Россиянам представится возможность узреть парад планет, рассказал астроном Джеффри Хант на своем сайте.
iReactor 18 июля в 10:53
3
Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
51
Общество

Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России

Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
REGNUM 01:14
646
Общество

Ряд регионов России ждет резкое похолодание, сообщил Гидрометцентр

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в части российских регионов.
Свободная Пресса вчера в 20:25
Экономика

В России зафиксировано снижение продаж пляжных товаров

В июне 2020 года в России значительно сократился спрос на некоторые категории товаров для отдыха.
RT на русском вчера в 23:00
Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Автоновости дня 17 июля в 06:10
25
Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
205
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
CT news 17 июля в 09:38
28
Общество

Россияне могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
214
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
2,1K
Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

RuNews24.ru 18 июля в 10:05
558
Игры

В сети появилось изображение с дизайном обложки игр для Xbox Series X

В сети опубликовали изображение с внешним видом обложки игр для Xbox Series X. На примере упаковки с DiRT 5 можно посмотреть, как может выглядеть дизайн коробки для новой версии консоли.
CyberSport.ru вчера в 07:46
1
Гаджеты

Рекордсмены среди TWS-наушников предстали во всей красе

Напомним, TWS (True Wireless Stereo) — это полностью беспроводные наушники, которые не соединены между собой кабелем.
iXBT.com 00:03
Общество

В ПФР пояснили информацию о перерасчете пенсий за советский стаж

В интернете активно распространяется информация о перерасчете пенсий за советский стаж.
МордовМедиа 17 июля в 08:34
9
Футбол

«Зенит» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

«Зенит» выложил фотографию из раздевалки команды после победы над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России.
Sports.ru 01:36
Гаджеты

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M01s

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M01s на базе процессора MediaTek и аккумулятора ёмкостью 4000 мАч.
MobiDevices 17 июля в 03:37
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сколковский институт науки и технологий
Университет
Негосударственный технологический университет, расположенный в инновационном центре Сколково. Институт был создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков. Институт ведёт обучение по программам магистратуры и PhD, рабочий язык - английский.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное