Кино

РЕН ТВРЕН ТВСкончалась актриса Зинаида Славина

Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте театра "Содружество актеров Таганки". Причина смерти артистки не уточняется.
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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает
 пресс-служба «Содружества актеров Таганки».
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