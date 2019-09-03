Кино
РЕН ТВСкончалась актриса Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте театра "Содружество актеров Таганки". Причина смерти артистки не уточняется.
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с чего всё началось
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».Известия06:05
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Наименее безопасным среди российских городов, по мнению местных жителей, названы Шахты в Ростовской области, самым безопасным - Ейск в Краснодарском крае.
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Украинских депутатов лишили неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
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Премиальный Chrysler 300 был доработан до версии Red S
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Car.ru 11:08
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
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В Липецкой области возбудили дело после пропажи восьмилетней девочки
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения восьмилетней девочки в Липецкой области, сообщает 3 сентября пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM 08:04
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
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Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Политика
Трамп считает, что торговые переговоры США и Китая идут очень хорошо
Американо-китайские переговоры по урегулированию двусторонних споров в торговой сфере идут очень хорошо, считает президент США Дональд Трамп.
ТАСС 09:30
Политика
Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.
Известия 10:06
Политика
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию.
Коммерсантъ 05:24
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая окончилась 25 лет назад
Pravda.Ru вчера в 02:17
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Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
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Российская газета 01:00
Баскетбол
США вырвали победу в Турции в овертайме чемпионата мира
Спорт-Экспресс 10:56
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Интернет
Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 вчера в 09:47
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Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52