с чего всё началось

Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте театра "Содружество актеров Таганки". Причина смерти артистки не уточняется.

Политика Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Общество Шахты возглавили рейтинг наиболее опасных городов России Наименее безопасным среди российских городов, по мнению местных жителей, названы Шахты в Ростовской области, самым безопасным - Ейск в Краснодарском крае.

Политика Украинских депутатов лишили неприкосновенности Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Политика Работа иркутского бизнес-омбудсмена разгневала Мутко Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".

Экономика Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Авто Премиальный Chrysler 300 был доработан до версии Red S Chrysler 300, представленный автолюбителям 8 лет назад, впервые получил доработку до версии Red S. Руководство компании представило самые значимые изменения в премиальном автомобиле.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Происшествия В Липецкой области возбудили дело после пропажи восьмилетней девочки Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения восьмилетней девочки в Липецкой области, сообщает 3 сентября пресс-служба регионального главного управления СКР.

Происшествия Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Политика Трамп считает, что торговые переговоры США и Китая идут очень хорошо Американо-китайские переговоры по урегулированию двусторонних споров в торговой сфере идут очень хорошо, считает президент США Дональд Трамп.

Политика Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.

Политика Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Происшествия Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Происшествия В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка 18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.

Интернет Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.