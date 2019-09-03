Кино
РЕН ТВСкончалась актриса Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте театра "Содружество актеров Таганки". Причина смерти артистки не уточняется.
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с чего всё началось
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».Известия06:05
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