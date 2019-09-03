с чего всё началось

Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте театра "Содружество актеров Таганки". Причина смерти артистки не уточняется.

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Происшествия В Ставропольском крае разбился Су-25 На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.

Политика В России готовы изменить правила выборов в Госдуму Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.

Общество Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.

Политика Зеленский призвал раду отменить закон о депутатской неприкосновенности Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду выполнить свое обещание и отменить закон о депутатской неприкосновенности.

Технологии В Ростехе разработали модульный глушитель для стрелкового оружия В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш), который входит в госпоркорпорацию «Ростех», разработали новый инновационный тип глушителя для стрелкового оружия.

Происшествия На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.

Футбол ФК «Спартак» выступил за прозрачность в работе судейства для всех клубов РПЛ Московский футбольный клуб "Спартак" считает, что работа судейского корпуса должна быть прозрачной и равной по отношению ко всем 16 клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес показала свою самую нескромную юбку Дженнифер еще раз доказала это, появившись с Алексом Родригесом на дне рождения их друга, который он праздновал на яхте.

Политика Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Происшествия Два самолета столкнулись в «Шереметьево» Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.

Общество Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории Приближающийся к побережью США ураган "Дориан" ослабел до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона.

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Происшествия Дельфинарий загорелся в Петербурге В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий в Петроградском районе города, сообщает сайт 78.ru со ссылкой на экстренные службы.

Авто Lamborghini представил первый гибрид Компания Lamborghini представила первый в своей истории серийный гибридный суперкар Sian.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Армия и оружие На Балтике начались учения НАТО Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Наука Иллюзия резиновой руки помогла уточнить моторную репрезентацию мозга макак Для изучения моторной репрезентации ученые использовали видеоаналог эксперимента с иллюзией резиновой руки.

Культура Александр Розенбаум перенес операцию Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.