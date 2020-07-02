Общество

Телеканал ОТВТелеканал ОТВСкончалась депутат Екатеринбургской гордумы Елена Дерягина

В 2005, 2009, 2013 и 2018 годах Елена Дерягина избиралась депутатом Екатеринбургской городской думы, при этом являлась членом постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.
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В ковидном госпитале умерла депутат Екатеринбургской думы

URA.Ruвчера в 23:33

Подозрение на коронавирус: в Екатеринбурге скончалась депутат Елена Дерягина

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Довыборы по округу скончавшегося депутата Дерягиной пройдут в Екатеринбурге поздней осенью

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Депутат думы Екатеринбурга умерла в больнице для пациентов с COVID-19

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В Екатеринбурге скончалась депутат городской думы Елена Дерягина. Она могла болеть коронавирусом

66.ruвчера в 23:22

Скончалась депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина. У нее подозревали коронавирус

Znak.comвчера в 23:17

«Подозревали коронавирус»: в больнице Екатеринбурга скончалась депутат Елена Дерягина

Екатеринбург Онлайнвчера в 22:56
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Общество

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
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Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
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Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
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Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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Опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding от Хидэо Кодзимы

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ.Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях, теперь максимальная ставка по базовой линейке составляет 3,65%, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента, сообщает в четверг греческое издание Оrтноdох Times.
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На Украине задержан радикал, подозреваемый в избиении члена «Партии Шария»

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В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера

В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
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Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск

Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
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Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
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В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
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Шведы сделали важное открытие об иммунитете к коронавирусу

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В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

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Жена Панайотова опубликовала редкое фото со дня рождения певца

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По мнению Даны, тест на наличие запрещенных веществ в крови не смогут пройти популярный рэпер Элджей, а также его возлюбленная Настя Ивлеева.
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

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Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung

На российском и украинском официальных сайтах компания Samsung показала рендеры смартфона, который является моделью линейки Galaxy Note20.
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Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

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Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.
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В Роскосмосе заявили, что по безопасности корабля Crew Dragon остаются вопросы

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