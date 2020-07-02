Общество
Телеканал ОТВСкончалась депутат Екатеринбургской гордумы Елена Дерягина
В 2005, 2009, 2013 и 2018 годах Елена Дерягина избиралась депутатом Екатеринбургской городской думы, при этом являлась членом постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.
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Довыборы по округу скончавшегося депутата Дерягиной пройдут в Екатеринбурге поздней осенью
Европейско-Азиатские новости02:32
Скончалась депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина. У нее подозревали коронавирус
Znak.comвчера в 23:17
«Подозревали коронавирус»: в больнице Екатеринбурга скончалась депутат Елена Дерягина
Екатеринбург Онлайнвчера в 22:56
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В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов
В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
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Общество
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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Игры
Опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding от Хидэо Кодзимы
Дни24 вчера в 11:36
Происшествия
Источник: иномарка хоккеиста Анисина снесла столб электропередач
Иномарка российского хоккеиста Михаила Анисина снесла столб электропередач в селе Козлово Тверской области, сообщает Telegram-канал LIFE Shot.
Газета.Ru 06:24
Финансы
Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ.Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях, теперь максимальная ставка по базовой линейке составляет 3,65%, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.
ПРАЙМ 06:03
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента, сообщает в четверг греческое издание Оrтноdох Times.
Интерфакс 07:04
Происшествия
В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера
В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
Российская газета 03:51
Происшествия
Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области
Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Наука
Шведы сделали важное открытие об иммунитете к коронавирусу
Ученые из Каролинского института в Стокгольме рассказали о новом открытии относительно человеческого иммунитета к коронавирусной инфекции.
Территория новостей 01:31
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Шоу-бизнес
Жена Панайотова опубликовала редкое фото со дня рождения певца
Супруга певца Александра Панайотова — Екатерина Коренева, которая является его директором, опубликовала фотографию с супругом, отмечавшим день рождения 1 июля.
ФАН 07:14
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала Милонову о зависимости Элджея и Ивлеевой
По мнению Даны, тест на наличие запрещенных веществ в крови не смогут пройти популярный рэпер Элджей, а также его возлюбленная Настя Ивлеева.
iReactor 30 июня в 10:37
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Гаджеты
Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung
На российском и украинском официальных сайтах компания Samsung показала рендеры смартфона, который является моделью линейки Galaxy Note20.
Соловей.Инфо 06:17
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.
РБК 07:11
Космос
В Роскосмосе заявили, что по безопасности корабля Crew Dragon остаются вопросы
Роскосмос согласится на доставку российских космонавтов к МКС на американском корабле Crew Dragon только после его сертификации.
ТАСС 06:17
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33