Общество
ИнтерфаксСкончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин. Ранее о смерти Ларионовой написал на своей странице в инстаграме продюсер Иосиф Пригожин.
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Экономика
Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По словам господина Грефа, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью", и Сбербанк получил уже сотни тысяч заявок.
Коммерсантъ 05:30
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Общество
Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
Общество
Коронавирусом в Татарстане болеет 491 человек
Если неделю назад в республике было зарегистрировано 160 случаев, то на сегодня общее количество заболевших составляет уже 491 человек.
Kazanfirst.ru 04:44
Армия и оружие
Т-90 доказал свою надежность в ходе войны в Сирии
Российские основные боевые танки Т-90 продолжают демонстрировать в Сирии высокие характеристики надежности.
Российская газета 22 апреля в 08:42
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Здоровье
На Среднем Урале подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом
В России же за минувшие сутки подтвердили информацию о новых 4 тысячах 774 жителях, заразившихся коронавирусом.
REGNUM 23 апреля в 04:12
Общество
Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом
Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников в субботу, 25 апреля, сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.
Известия 06:12
Общество
В России предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
До 12 мая необходимо продлить ограничения, которые ввели в России из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести Татарстан 03:06
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
Здоровье
В Приморье коронавирусом заразилась студентка медуниверситета
Заболевание COVID-19 выявлено у студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), работавшей медсестрой в Краевой детской клинической больнице № 1, 25 апреля сообщает ИА PrimaMedia.
ИА Красная Весна 06:32
Общество
Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах
Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:04
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 23 апреля в 09:20
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Общество
В России зарегистрировали 5966 новых случаев коронавируса за сутки
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 74 588 человек, 5966 случаев зарегистрировали за минувшие сутки.
ФАН 06:40
Общество
Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава.
РИА Новости 05:41
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Политика
Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».
Rambler News Service вчера в 11:50
Общество
Цифровые пропуска введут в 21 регионе России
Со следующей недели планируется подключить к федеральной платформе еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа, в том числе.
АТВмедиа 23 апреля в 05:30
Общество
Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса
Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Происшествия
В Брянской области скончались ещё двое пациентов с коронавирусом
Брянск, 25 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Брянской области за минувшие сутки.
REGNUM 06:20
Политика
В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами
Тбилиси осуществляет "политическую агрессию" в отношении Киева, это грозит проблемами Грузии, предупредил глава фракции украинской президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Газета.Ru 06:18
Происшествия
В Забайкалье задержали мужчину с SARS-CoV-2, рвавшегося на Сахалин
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Забайкалье выявлено 90 случаев заражения SARS-CoV-2, в 14 из них речь идёт о детях.
REGNUM 02:51