Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСкончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин. Ранее о смерти Ларионовой написал на своей странице в инстаграме продюсер Иосиф Пригожин.
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Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком

РИА Новости06:12

Умерла главный редактор «Русского радио»

Lenta.ru05:33

Она была потрясающей: Пригожин о смерти главреда «Русского радио»

РЕН ТВ05:46

Саркисов прокомментировал смерть редактора «Русского радио»

Известия06:30

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Интерфакс05:20

Названа причина смерти главного редактора «Русского Радио»

News.ru06:33

Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

StarHit.ru03:03
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Экономика

Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По словам господина Грефа, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью", и Сбербанк получил уже сотни тысяч заявок.
Коммерсантъ 05:30
3
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
316
Общество

Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
23
Общество

Коронавирусом в Татарстане болеет 491 человек

Если неделю назад в республике было зарегистрировано 160 случаев, то на сегодня общее количество заболевших составляет уже 491 человек.
Kazanfirst.ru 04:44
11
Армия и оружие

Т-90 доказал свою надежность в ходе войны в Сирии

Российские основные боевые танки Т-90 продолжают демонстрировать в Сирии высокие характеристики надежности.
Российская газета 22 апреля в 08:42
2
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
1,8K
Здоровье

На Среднем Урале подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом

В России же за минувшие сутки подтвердили информацию о новых 4 тысячах 774 жителях, заразившихся коронавирусом.
REGNUM 23 апреля в 04:12
Общество

Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников в субботу, 25 апреля, сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.
Известия 06:12
10
Общество

В России предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

До 12 мая необходимо продлить ограничения, которые ввели в России из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести Татарстан 03:06
233
Общество

В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
19
Здоровье

В Приморье коронавирусом заразилась студентка медуниверситета

Заболевание COVID-19 выявлено у студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), работавшей медсестрой в Краевой детской клинической больнице № 1, 25 апреля сообщает ИА PrimaMedia.
ИА Красная Весна 06:32
Общество

На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 04:13
323
Общество

Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах

Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:04
77
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 23 апреля в 09:20
3,1K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
172
Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
1K
Общество

В России зарегистрировали 5966 новых случаев коронавируса за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 74 588 человек, 5966 случаев зарегистрировали за минувшие сутки.
ФАН 06:40
Общество

Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава.
РИА Новости 05:41
1
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
1,9K
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
1K
Политика

Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».
Rambler News Service вчера в 11:50
147
Общество

Цифровые пропуска введут в 21 регионе России

Со следующей недели планируется подключить к федеральной платформе еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа, в том числе.
АТВмедиа 23 апреля в 05:30
5,5K
Общество

Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса

Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
23
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
44
Общество

В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
265
Происшествия

В Брянской области скончались ещё двое пациентов с коронавирусом

Брянск, 25 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Брянской области за минувшие сутки.
REGNUM 06:20
10
Политика

В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами

Тбилиси осуществляет "политическую агрессию" в отношении Киева, это грозит проблемами Грузии, предупредил глава фракции украинской президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Газета.Ru 06:18
22
Происшествия

В Забайкалье задержали мужчину с SARS-CoV-2, рвавшегося на Сахалин

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Забайкалье выявлено 90 случаев заражения SARS-CoV-2, в 14 из них речь идёт о детях.
REGNUM 02:51
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Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс».
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