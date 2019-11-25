с чего всё началось

Легендарная советская разведчица-нелегал скончалась на 94-м году жизни 25 ноября. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщает "РИА Новости".

Здоровье Стало известно о вреде спорта для курильщиков Как подчеркнул специалист, когда человек курит, нагрузка на сердце и дыхание увеличивается.

Происшествия МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.

Футбол Ван Бастена отстранили на неделю от работы за нацистское приветствие Знаменитого голландского форварда, технического директора ФИФА Марко ван Бастена наказали за нацистское приветствие в эфире телеканала Fox Sports, сообщает издание Algemeen Dagblad.

Политика Украина заявила о закачивании транзитного газа в свои хранилища Если Москва и Киев не подпишут транзитный договор, то начиная со следующего года «Нафтогаз» будет закачивать российский транзитный газ в подземные хранилища.

Общество Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».

Политика Папа Римский направил приветствие Путину Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.

Музыка American Music Awards 2019: список победителей Сегодня ночью в театре Microsoft в Лос-Анджелесе прошла ежегодная музыкальная премия American Music Awards 2019, победителей которой выбирают слушатели с помощью голосования на официальном сайте.

Общество Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.

Происшествия В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших В результате мощного землетрясение в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.

Шоу-бизнес Происходящее с ногами Волочковой стало шоком Отвечать на нападки критиков Волочкова традиционно не стала. Стоит отметить, что корректировать свою внешность балерине объективно незачем.

Общество В России могут ввести маркировку домашних животных Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.

Экономика Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.

Общество Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.

Спорт Олимпийский чемпион по прыжкам в воду дисквалифицирован на 1,5 года На 18 месяцев дисквалифицирован олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года Илья Захаров.

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Происшествия Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.

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Политика Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.

Политика МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Экономика Часть россиян не будут получать пенсию Как объяснила Тучкова, при зарплате в 20 тысяч рублей сейчас россияне смогут заработать всего два пенсионных балла за год, которые составляют прибавку меньше 200 рублей к будущей пенсии.

Политика Путин обсудил саммит в «нормандском формате» с членами Совбеза РФ Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы подготовки к саммиту в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря.