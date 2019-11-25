Общество

КлопсКлопсСкончалась легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

Легендарная советская разведчица-нелегал скончалась на 94-м году жизни 25 ноября. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщает "РИА Новости".
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Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
РИА Новостивчера в 10:25

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Советская разведчица Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни

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В Москве умерла ставшая прообразом героини фильма «Тегеран-43» разведчица Гоар Вартанян

ТАССвчера в 10:25

Умерла одна из сорвавших покушение на Сталина разведчиц Гоар Вартанян

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«В разведку ее привела любовь»: Долгополов о легендарной Гоар Вартанян

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Ушла Гоар Вартанян

Российская газетавчера в 10:39

Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

РИА Новостивчера в 10:25

Разведчицу Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище

RT на русскомвчера в 13:42
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Стало известно о вреде спорта для курильщиков

Как подчеркнул специалист, когда человек курит, нагрузка на сердце и дыхание увеличивается.
Вечерняя Москва 00:06
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МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
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Ван Бастена отстранили на неделю от работы за нацистское приветствие

Знаменитого голландского форварда, технического директора ФИФА Марко ван Бастена наказали за нацистское приветствие в эфире телеканала Fox Sports, сообщает издание Algemeen Dagblad.
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Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
Политика

Украина заявила о закачивании транзитного газа в свои хранилища

Если Москва и Киев не подпишут транзитный договор, то начиная со следующего года «Нафтогаз» будет закачивать российский транзитный газ в подземные хранилища.
Телеканал 360° 00:20
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM вчера в 09:24
Политика

Папа Римский направил приветствие Путину

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
ТАСС вчера в 23:01
Музыка

American Music Awards 2019: список победителей

Сегодня ночью в театре Microsoft в Лос-Анджелесе прошла ежегодная музыкальная премия American Music Awards 2019, победителей которой выбирают слушатели с помощью голосования на официальном сайте.
Peopletalk вчера в 00:31
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
РИА Новости вчера в 12:21
Происшествия

В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

В результате мощного землетрясение в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
BFM.ru 00:32
Политика

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

Россия рассчитывает передать Турции второй полк С-400 по опциону, технические вопросы уже решены.
РБК 00:37
Шоу-бизнес

Происходящее с ногами Волочковой стало шоком

Отвечать на нападки критиков Волочкова традиционно не стала. Стоит отметить, что корректировать свою внешность балерине объективно незачем.
Дни.ру 24 ноября в 08:52
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Экономика

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
RT на русском вчера в 03:32
Культура

Заплаканная Сердючка сбежала с украинского проекта «Х-Фактор»

ТВ Центр вчера в 04:21
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
РИА Новости вчера в 12:17
Спорт

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду дисквалифицирован на 1,5 года

На 18 месяцев дисквалифицирован олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года Илья Захаров.
REGNUM 00:30
Футбол

«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

Клуб из Витории обладает довольно скромным бюджетом, по меркам Евролиги, но каждый год показывает высокие результаты.
Известия вчера в 16:01
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
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Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени

Naked Science вчера в 05:20
Общество

Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
РБК вчера в 23:45
Авто

Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet

Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Автоновости дня 24 ноября в 07:04
Происшествия

Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Русская Планета вчера в 12:02
Армия и оружие

ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29

ВВС Польши возвращаются к эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает штаб командования ВВС страны.
РИА Новости вчера в 08:51
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

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Часть россиян не будут получать пенсию

Как объяснила Тучкова, при зарплате в 20 тысяч рублей сейчас россияне смогут заработать всего два пенсионных балла за год, которые составляют прибавку меньше 200 рублей к будущей пенсии.
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Путин обсудил саммит в «нормандском формате» с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы подготовки к саммиту в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря.
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе приблизилась к эпидпорогу

По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
IvanovoNews вчера в 07:47
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Геворк Андреевич Вартанян
Полковник
Советский полковник, сотрудник Первого Главного управления Комитета государственной безопасности СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
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