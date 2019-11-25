Общество
Вести.RuНа 94-м году жизни умерла легендарная разведчица Гоар Вартанян
Известная и легендарная советская разведчица Гоар Вартанян умерла в понедельник, 25 ноября, в 93 года. Она известна тем, что внесла большой вклад в добывание информации, нужной для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.РИА Новости10:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Энергетика
Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»
Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.
Общество
Польскую студентку наказали в вузе за видео с оскорблениями украинки
Польскую студентку из Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она оскорбила украинку, ехавшую с ней в одном поезде.
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Футбол
Ван Бастен отстранен на неделю от работы за нацистское приветствие
Знаменитый голландский форвард Марко ван Бастен отстранен на неделю от работы на телеканале Fox Sports за нацистское приветствие, сообщает AD.
Общество
Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber
TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.
Авто
Lamborghini представила суперкар для геймеров
Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Армия и оружие
Численность британской армии планируют значительно сократить
Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США.
Здоровье
Ученые пояснили, что чувствует впавший в кому человек
Экономика
Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Здоровье
В поликлинике №6 Южно-Сахалинска появился мобильный кардиограф
В рамках пилотного проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в холле поликлиники №6 областного центра установили мобильный кардиограф.
Политика
В МВФ заявили о прогрессе в обсуждении реформ на Украине
В Международном валютном фонде заявили о значительном прогрессе по обсуждению с Украиной политики и реформ, которые лягут в основу новой программы, поддерживаемой МВФ.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Общество
Россиян предупредили о низком атмосферном давлении
Как считают врачи, перепады давления негативно сказываются на здоровье людей На территории России со второй половины этой недели будет наблюдаться "атмосферная впадина" – резкое понижение атмосферного давления после его резкого повышения.
Спорт
WADA заявило о недостоверности базы московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о недостоверности базы московской лаборатории и ее неполном содержании.
Армия и оружие
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил о пересечении Турцией «красной линии», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) приобретённых у России зенитно-ракетных систем С-400.
Футбол
Бывший тренер «Краснодара» рассказал об отношении команды к Мамаеву
Бывший тренер футбольного клуба "Краснодар" Олег Фоменко рассказал об отношении команды к полузащитнику Павлу Мамаеву.
Авто
В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4
Появилась первая информация и фотографии внешнего вида новой версии популярного внедорожника Lada 4x4.
Хоккей
«Вашингтон» может провести матч НХЛ в России
Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России в следующем сезоне, передает RT со ссылкой на The Washington Post.
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» прибыл на учения в ЮАР
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл на временное место дислокации к Южной Африканской Республике для проведения тактических действий.
Здоровье
Онкологи назвали пять причин рака, которые можно избежать
Лишний вес вызывает сразу 13 видов рака — толстой кишки, печени, простаты, молочной железы и др. Второй важный фактор — наш рацион.
Экономика
«Сахалин Энерджи» опять возглавила рейтинг открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической ответственности
Четвертый год подряд "Сахалин Энерджи" возглавляет рейтинг открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической ответственности.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».