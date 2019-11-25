с чего всё началось

Известная и легендарная советская разведчица Гоар Вартанян умерла в понедельник, 25 ноября, в 93 года. Она известна тем, что внесла большой вклад в добывание информации, нужной для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.

На 94-м году жизни умерла легендарная разведчица Гоар Вартанян

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Общество Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.

Армия и оружие Численность британской армии планируют значительно сократить Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США.

Политика В МВФ заявили о прогрессе в обсуждении реформ на Украине В Международном валютном фонде заявили о значительном прогрессе по обсуждению с Украиной политики и реформ, которые лягут в основу новой программы, поддерживаемой МВФ.

Общество Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.

Общество Россиян предупредили о низком атмосферном давлении Как считают врачи, перепады давления негативно сказываются на здоровье людей На территории России со второй половины этой недели будет наблюдаться "атмосферная впадина" – резкое понижение атмосферного давления после его резкого повышения.

Хоккей «Вашингтон» может провести матч НХЛ в России Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России в следующем сезоне, передает RT со ссылкой на The Washington Post.