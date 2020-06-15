О смерти Алены Верди написала и подруга в социальной сети Instagram. О том, что Верди впала в кому, стало известно в начале июня.

с чего всё началось

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание. Об этом 15 июня сообщил РЕН ТВ осведомленный источник. Последние дни фигурантка уголовного дела находилась в крайне тяжелом состоянии.

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