Общество

REGNUMREGNUMСкончалась солистка коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева

На 83 году жизни скончалась одна из солисток музыкального фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева. Об этом 26 октября сообщил на официальной странице в социальной сети Twitter губернатор Удмуртии Александр Бречалов.
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