Культура
ТАССУмерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева умерла в субботу, не дожив два дня до своего 84-летия. Об этом сообщает в своем Twitter глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
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Футбол
Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»
Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Происшествия
СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек
Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Авто
Haval может начать выпуск нового кроссовера Haval H5 в России
Кроссовер Hover H5 может вернуться на российский рынок под брендом Haval.
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Происшествия
Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.
Авто
Land Rover Defender получит 500-сильный мотор от BMW
Появились сведения о том, что подразделение Special Vehicle Operations (SVO) ведет работу над «заряженной» моделью нового Land Rover Defender.
Космос
Эксперты NASA опубликовали четкий снимок обратной стороны Плутона
Участники миссии NASA New Horizons опубликовали самый качественный на данный момент снимок обратной стороны Плутона.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
Политика
В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
Музыка
Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу
23 октября 2019 года исполнительница представила всему миру свою новую песню «Lose You To Love Me», кстати, девушка сразу же решила порадовать всех поклонников и клипом, который, к слову, был полностью снят на iPhone.
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
Общество
Нацбанк Украины выпустил 5 млн банкнот с краденым шрифтом
Национальный банк Украины выпустил 5 миллионов банкнот номиналом в одну тысячу гривен с краденым шрифтом.
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ.
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Технологии
Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»
Здоровье
Иркутский губернатор ответил на критику из-за низких зарплат врачей
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ответил на критику из-за низких зарплат медиков в регионе.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Здоровье
Три молочных продукта вызывают рак простаты
До сих пор влияние трех молочных продуктов на возникновение рака считалась малой.
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
Происшествия
В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах
Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
Культура