Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева умерла в субботу, не дожив два дня до своего 84-летия. Об этом сообщает в своем Twitter глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

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Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.

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Музыка Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу 23 октября 2019 года исполнительница представила всему миру свою новую песню «Lose You To Love Me», кстати, девушка сразу же решила порадовать всех поклонников и клипом, который, к слову, был полностью снят на iPhone.